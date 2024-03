Nataly Umaña y Melfi son nominados en ‘La casa de los famosos’; en redes celebran la decisión de Julián Trujillo

Reacciones en redes tras la nominación de Nataly y Melfi en La casa de los famosos

“Se le cumplió el sueño a toda Colombia” ; “parece ser que a Nataly Umaña le cancelaron el viaje a Panamá”; “lo único que digo de esta nominación es que si Nataly Umaña no sale el domingo, nuestros votos no sirven para nada”; “en este momento, toda Colombia está celebrando la nominación de Nataly Umaña”, comentarios algunos usuarios a través de X .

“Tú sabes que una mamá tiene que estar cuando tiene que estar y tiene que decir lo que tiene que decir. Yo sé que el encierro es difícil, yo sé que te puede llevar a ser vulnerable, pero eso no justifica. Yo busco y busco, y trato de entender, pero no entiendo, no puedo justificar, no puedo entender lo que está pasando”, comentó.