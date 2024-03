Alejandro Estrada se le ‘paró’ a periodista y se salió de cabales por incómoda insistencia: “No me crea pendejo”

Alejandro Estrada estalló contra periodista de ‘Lo sé todo’

“Es que la embarraron men , tú sabes que sí. Díselo, Alejandro no quiere atender a Lo sé todo . Y no huevón, así no es, además, ya estoy grande”, agregó.

“No me crea pendejo, ¿vale? Loco, no me crea pendejo, se me va del lado mío”, mencionó ante cámaras, intentando que lo dejaran de grabar.