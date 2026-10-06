Shakira se reencontró cara a cara con Piqué y tomó importante decisión sobre sus hijos: “La manera de proteger”

Cuatro años después de su separación, Shakira y Gerard Piqué vuelven a coincidir en un escenario judicial por un tema relacionado con sus hijos, Milan y Sasha. La relación entre la cantante y el exfutbolista parecía haber alcanzado cierta estabilidad en medio de sus responsabilidades como padres, pero una nueva solicitud habría generado un nuevo desacuerdo entre ambos.

Reaparece Piqué, bastante afectado, tras delicado tema que golpeó a su familia; se dejó ver en compañía de Clara Chía

La artista colombiana se trasladó de Madrid a Barcelona durante una pausa de su residencia europea de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. El viaje estaría relacionado con una diligencia en la Ciudad de la Justicia, donde se habría encontrado con Piqué para abordar las condiciones establecidas en el acuerdo que ambos alcanzaron después de poner fin a su relación.

Uno de los puntos contemplados en ese convenio estaba relacionado con el régimen de visitas de los menores y establecía que Piqué viajara con frecuencia a Miami para pasar tiempo con Milan y Sasha.

Ahora, Shakira habría pedido revisar esas condiciones, una situación que vuelve a poner a la expareja ante los tribunales y reabre una disputa que parecía haber quedado atrás.

Según compartió Europa Press, la barranquillera habría dado a conocer un comunicado en el que aclaró que su interés estaba relacionado con el esfuerzo que hacían sus hijos al estar trasladándose, esperando mayor colaboración de Piqué.

“Juicio por el régimen de visitas. En relación con el procedimiento que se celebra hoy en la Ciudad de la Justicia de Barcelona, la representación legal de Shakira desea expresar lo siguiente:

La solicitud no pretende reducir el tiempo que los niños compartan con su padre. Su objetivo es que el esfuerzo de los desplazamientos entre Miami y Barcelona no recaiga únicamente en ellos, sino que sea compartido.

Su objetivo es que el esfuerzo de los desplazamientos entre Miami y Barcelona no recaiga únicamente en ellos, sino que sea compartido. Se propone que, en los periodos vacacionales de pocos días, sea el padre quien viaje a Miami. Así se evita a los menores realizar viajes transatlánticos de corta estancia, con el desajuste horario que conllevan.

De este modo, los niños pueden mantener durante más tiempo su rutina escolar, social y familiar . Es la manera de proteger su bienestar emocional, físico y académico.

. Es la manera de proteger su bienestar emocional, físico y académico. Agradecemos a los medios de comunicación el respeto a la intimidad de los menores y les pedimos la máxima consideración en el tratamiento de este asunto”.

El Tribunal Supremo de España revisará el fallo favorable a Shakira. Foto: AFP