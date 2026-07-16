El ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, pidió a quienes creyeron en el proyecto político de Abelardo De La Espriella respaldar al senador del Partido de la U, Alfredo Deluque, en su aspiración de la presidencia del Senado que se dirimirá el 20 de julio.

“Invitamos al Congreso a que se ponga de acuerdo. Nosotros somos muy respetuosos de la autonomía del Congreso de la República; el nombre del doctor Alfredo Deluque nos gusta y nos encantaría que todos aquellos que quieran acompañar este proyecto de Abelardo De la Espriella, que fue elegido por 13 millones de colombianos, nos ayuden en la tarea”, expresó Lara.

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Deluque es el más opcionado para quedarse con ese puesto, a pesar de que la U no ha ratificado que será partido de gobierno en el nuevo cuatrienio del Congreso. Si bien Deluque tiene el guiño del Gobierno entrante, en el Centro Democrático quieren poner sobre la mesa la opción del senador Honorio Henríquez para ocupar ese rol.

Sin embargo, la idea del partido de Álvaro Uribe de poner en el tablero al senador Henríquez despierta molestias en el equipo de De La Espriella y deja ver la división por la que pasa la derecha en medio del comienzo del primer año de sesiones legislativas.

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“Eso implica, inexorablemente, una alianza con el Gobierno de Petro y con el Pacto Histórico. Si un partido se va a voto limpio, es porque tiene que buscar los votos y los votos disponibles son los de Petro, que estaría muy interesado en sabotear al Gobierno de Abelardo De La Espriella. No creo que eso sea posible, no creo que el Centro Democrático llegue a ese punto de entregarle la victoria y la definición de estos asuntos al presidente Petro y al Pacto Histórico", expresó Lara.

El ministro del Interior designado pidió no poner palos en la rueda a De La Espriella en el Congreso. Por lo pronto, Cambio Radical y el Partido Conservador ya anunciaron su apoyo a Deluque.