La hora cero de Juan Daniel Oviedo: este miércoles anunciará su decisión frente a la segunda vuelta. Estos son sus tres escenarios

Este miércoles, 3 de junio, Juan Daniel Oviedo destapará sus cartas y le contará a los colombianos qué camino tomará frente a la segunda vuelta presidencial. Será a las 10:00 a. m. y no se descarta que haga oficial su anuncio a través de un video que divulgará en sus redes sociales.

Oviedo llamó “extremos populistas” a Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, quienes pasaron a la segunda vuelta presidencial. Y dijo que por un lado, se observa una candidatura “machista y homófoba” y por el otro, la continuidad de un gobierno que ha sido irresponsable con la política económica".

Y a renglón seguido se apartó del respaldo que Paloma Valencia le entregó a De la Espriella horas después de reconocer su derrota en la urnas.

Aunque el economista fue director del Dane, en el gobierno de Iván Duque del Centro Democrático, no se considera de derecha ni Uribista, ni de ese partido político.

La decisión de Oviedo es incierta y ni siquiera la he hecho pública a su familia, al menos hasta la tarde de este martes.

Paloma Valencia, su fórmula presidencial, lo invitó a un café en la tarde de este martes y él, según personas allegadas, asistirá. ¿Podrá convencerlo Valencia de acercarse a De la Espriella? La respuesta solo la sabe el académico. SEMANA habló con personas de su círculo más íntimo y dijeron que, difícilmente, se inclinará hacia el candidato de derecha.

Juan Daniel Oviedo y Paloma Valencia, en plena campaña presidencial. Foto: Foto: tomada de X

Pero, tampoco lo ven tomando el otro camino: el de Iván Cepeda.

Aunque algunas voces del uribismo señalaron a Oviedo de ser infiltrado del petrismo en la campaña de Paloma Valencia, fue un acérrimo crítico del Gobierno de Gustavo Petro. El 31 de mayo, en plena jornada electoral, lanzó su más reciente crítica contra el presidente por su injerencia en política.

“La intervención ramplona en política de Gustavo Petro está generando también un sentimiento de indignación”, expresó.

A la exfórmula vicepresidencial lo están buscando desde la campaña de Iván Cepeda porque representa al centro que necesita con urgencia el candidato de izquierda para darle oxígeno y recuperar parte de los más de 600.000 votos que le aventajó Abelardo de la Espriella en primera vuelta.

María Fernanda Carrascal y Juan Daniel Oviedo. Foto: SEMANA

La representante María Fernanda Carrascal confirmó este martes que hay acercamientos con él para un café. Pero olvidó que ella, como la izquierda y la campaña de Cepeda, protagonizaron fuertes críticas y hasta bulling en redes sociales contra Juan Daniel.

Oviedo, visiblemente conmovido por el resultado electoral del domingo, se distanció del foco mediático, no concede entrevistas, tampoco escribe en sus redes sociales y ha preferido el silencio como estrategia de reflexión para tomar una decisión. Este lunes trotó por la carrera séptima, en Bogotá, según videos de varios transuentes.

Quienes lo conocen de cerca estiman que en su decisión pesaría un cálculo político de cara a su aspiración a la Alcaldía de Bogotá, su principal objetivo en el corto plazo.

Juan Daniel Oviedo, exfórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. Foto: Bernardo Peña

Si respalda a Iván Cepeda, el apoyo de la izquierda a su eventual campaña por el Palacio del Liévano será nulo porque el candidato de izquierda está jugado por las aspiraciones de María José Pizarro— a quien no escogió como su fórmula vicepresidencial—, la exministra Susana Muhamad y el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo. En el abanico se sumaría Claudia López, quien ya se estaría acercando a Iván Cepeda.

Por los lados de la derecha, el camino a la Alcaldía de Bogotá está un poco más despejado.

Estrategas políticos estiman que, si nada extraordinadio ocurre y si los cafés de Paloma Valencia y María Fernanda Carrascal no funcionan, Juan Daniel Oviedo podría anunciar este miércoles que sus votos son libres y se abstendrá de participar en la segunda vuelta, o podría fijar sus ojos en el voto en blanco.

“El voto en blanco es una manifestación democrática, pero en este momento tan peligroso para nuestro país se requiere grandeza para defender la libertad y la democracia”, se adelantó el congresista del Centro Democrático, Juan Espinal.

La suerte de Oviedo es incierta, al menos hasta la noche de este martes.