Juan Daniel Oviedo responde a Abelardo de la Espriella por supuesto comentario despectivo: “No estás listo para representar”

El exdirector del Dane le lanzó un contundente mensaje al abogado por un polémico comentario que hizo en su contra.

4 de marzo de 2026, 7:22 a. m.
Juan Daniel Oviedo y Abelardo de la Espriella.
Juan Daniel Oviedo y Abelardo de la Espriella. Foto: Semana

Juan Daniel Oviedo no dudó en responderle a Abelardo de la Espriella por un comentario que hizo en su contra y que ha hecho que le caigan fuertes críticas en redes sociales.

Todo inició en una entrevista que el abogado tuvo en el canal de YouTube Richi Tv. Allí, en un primer momento, De la Espriella arremedó al integrante de la Gran Consulta por Colombia y, poco después, el presentador aseguró que Oviedo había dicho que no le gustaba que él utilizara zapatos sin medias.

Esto generó la respuesta del jurista, que utilizó unas palabras que han sido tomadas como despectivas. "No, pues, a mí hay vainas de Juan Daniel que tampoco me gustan y no las digo", comentó.

“Digo, lo mío se resuelve poniéndome las medias. Lo que no me gusta de Juan Daniel, loco, jodido que lo arregle“, añadió.

Muchos afirmaron que se estaba refiriendo a la orientación sexual del exdirector del Dane. Por lo mismo, el propio Oviedo no dudó en responder a esta declaración y, en su cuenta de X, lanzó un corto pero contundente mensaje.

"Si no respetas una voz distinta, no estás listo para representar a todas", escribió.

