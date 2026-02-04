Juan Daniel Oviedo reveló por qué le rechazó a Petro continuar en el Dane

Juan Daniel Oviedo, precandidato presidencial y exdirector del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), participó en el primer debate presidencial entre los nueve aspirantes de la Gran Consulta por Colombia, organizado por SEMANA en el marco del Gran Foro Colombia 2026.

Durante el espacio, respondió a una serie de preguntas rápidas formuladas por el director de este medio, Yesid Lancheros, relacionadas con su vida personal, su trayectoria pública y su visión política.

Al ser consultado sobre qué lo ofende en la vida, Oviedo respondió de manera directa: “La mediocridad”. En una pregunta posterior sobre su infancia, mencionó como recuerdo más nítido “llegar del colegio y ver a mi abuelo esperándome con un premio por haber hecho bien las tareas”.

En el bloque de respuestas rápidas, también se le cuestionó por su preferencia entre dos líderes internacionales. Ante la disyuntiva “¿Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, o Donald Trump, presidente de Estados Unidos?”, respondió: “Toca con ambos, toca con ambos”.

Uno de los momentos centrales del intercambio se dio cuando explicó por qué rechazó continuar al frente del Dane durante el actual gobierno. Al respecto afirmó:

“Porque sabía que el Dane iba a tener un mensajero, y el Dane es mensajero, y en una empresa lo peor que le puede pasar al mensajero es que le pongan un mensajero”. Añadió que esta decisión estuvo relacionada con su percepción del estilo de gobierno del presidente Gustavo Petro.

Para finalizar, compartió el consejo que recibió de su madre, Mayra Arango, quien le dijo: “Sea feliz, porque cuando usted es feliz, es auténtico y comparte su vida con los demás”.