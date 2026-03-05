¿Hay voto en blanco en las consultas y elecciones de Congreso?

El registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, habló con El Debate, de SEMANA. Lo hizo con miras a las elecciones de este domingo.

Las elecciones legislativas en Colombia tendrán lugar el 8 de marzo de 2026. En estos comicios se elegirá al nuevo Congreso de la República. Y también será la jornada para definir a los candidatos ganadores de las denominadas consultas, que son preaspirantes presidenciales que se medirán entre sí para elegir a uno solo de sus adeptos con miras a los comicios de mayo.

Entretanto, las elecciones presidenciales en Colombia tendrán lugar el 31 de mayo de 2026. Si algún candidato no obtiene la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes con más votaciones, y dicha jornada definitiva será el 21 de junio de 2026. El vencedor (a) asumirá como presidente de Colombia el 7 de agosto de 2026, para un periodo de cuatro años.

Registrador Hernán Penagos, cada vez que Petro habla de posible fraude electoral: “Lo primero que pienso”

Bajo ese contexto, muchos connacionales se han preguntado si en estas elecciones del 8 de marzo tendrá, o no, peso el voto en blanco.

Vea la entrevista con Hernán Penagos, registrador nacional del Estado Civil:

“En las elecciones de Congreso, Cámara y Senado, sí hay voto en blanco. En las consultas, no, porque el Código Electoral no genera o no establece un efecto para el voto en blanco en las consultas", explicó.

“Recuerde que las consultas son mecanismos que utilizan las coaliciones o los partidos para toma de decisiones internas y no existe el voto en blanco porque el voto en blanco y consulta no tiene efecto. Suponiendo que en una consulta ganara el voto en blanco no tiene los efectos, por ejemplo, de un consejo o de una asamblea donde se repiten las elecciones. Entonces, por eso no existe el voto en blanco en las consultas”, aclaró el registrador.

Estos son los tarjetones:

Consultas:

Tarjetón de las consultas en las elecciones del 8 de marzo de 2026. Foto: Foto de la Registraduría suministrada a SEMANA

Senado:

Tarjetón para votar por el Senado en las elecciones del 8 de marzo de 2026. Foto: Foto de la Registraduría suministrada a SEMANA

Cámara de Representantes:

Tarjetón para votar por la Cámara en las elecciones del 8 de marzo de 2026. Foto: Foto de la Registraduría suministrada a SEMANA

Un total de 3.081 candidatos aspiran a obtener una curul en el Senado de la República o en la Cámara de Representantes, durante las elecciones legislativas que se realizarán este domingo, 8 de marzo. De estos, 1.071 son candidatos al Senado de la República y 2.010 a la Cámara de Representantes.

Al Senado de la República, los 1.071 candidatos componen 26 listas, así: por la circunscripción nacional, 16 listas conformadas por 1.048 candidatos, y por la circunscripción indígena, 10 listas integradas por 23 aspirantes.

A la Cámara de Representantes son un total de 2.010 candidatos en 491 listas, distribuidas por circunscripción de la siguiente manera: territorial, 298 listas integradas por 1.588 candidatos; indígena, 10 listas constituidas por 21 candidatos; afrodescendiente, 46 listas conformadas por 124 candidatos; internacional, 16 listas formadas por 40 candidatos y por las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), 121 listas integradas por 237 candidatos.