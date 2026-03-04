Política

Las razones del magistrado Álvaro Hernán Prada para no respaldar la fusión de Colombia Humana con el Pacto Histórico

SEMANA conoció el salvamento de voto del magistrado del Consejo Nacional Electoral.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
4 de marzo de 2026, 9:48 a. m.
Magistrado Álvaro Hernán Prada Artunduaga.
Magistrado Álvaro Hernán Prada Artunduaga. Foto: CNE

Álvaro Hernán Prada, magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE), se apartó de la decisión que tomó el alto tribunal electoral sobre la aprobación de la fusión de la Colombia Humana con el Pacto Histórico. SEMANA conoció los argumentos que presentó el alto funcionario ante la sala plena.

Él empezó diciendo que en 2025 la Colombia Humana aprobó una reforma estatutaria en la que se estableció que las decisiones adoptadas en sus asambleas nacionales “será válidas siempre que cuenten con la votación favorable de las dos terceras partes de los delegados asistentes, y que el quórum se entenderá cumplido cuando vote, al menos, el 35 por ciento de los delegados acreditados”.

Prada justificó que para analizar la legalidad de la decisión, mediante la cual se aprobó la fusión del movimiento político, era necesario considerar dos asambleas nacionales distintas: la celebrada en 2024 y la realizada en 2025.

Consejo Nacional Electoral aprueba la fusión de la Colombia Humana y el Pacto Histórico

“En la asamblea nacional de 2025 se sometió, nuevamente, a consideración la decisión de aprobar la fusión. No obstante, los delegados que participaron y votaron en esta asamblea fueron los mismos delegados legitimados a partir de la última asamblea nacional realizada en 2024”. Para el magistrado, aquí surgiría el primero problema jurídico: “La asamblea nacional de 2024 se encuentra impugnada debido a irregularidades relacionadas, precisamente, con el proceso de acreditación de delegados”.

Política

“Hoy, cuando denuncio corrupción en el Gobierno, al petrismo no le gusta”: Katherine Miranda habla del ataque a su sede de campaña

Mejor Colombia

En Apartadó la democracia también es resistencia

Política

Gobierno Petro gastó 4 millones de dólares en una película: contrató a actor de Hollywood

Política

Rafael Pardo Rueda y su increíble historia personal y política: la caza de Pablo Escobar, la Constituyente y el apagón, entre las inéditas historias

Política

Elecciones 2026: ¿se puede usar el celular en la mesa de votación? Conozca las excepciones y las reglas

Mejor Colombia

Día de la Confianza Electoral. ¿Qué tan blindadas están las elecciones del 8 de marzo?

Política

Funcionario de la Presidencia se llevó inesperado regaño de Gustavo Petro en pleno evento público: “Así que pilas”

Política

Fabio Aristizábal le responde a Petro tras acusación sobre EPS: “El Gobierno decidió volver el sistema de salud transaccional”

Política

Consejo Nacional Electoral aprueba la fusión de la Colombia Humana y el Pacto Histórico

Mejor Colombia

Partidos tendrán más tiempo para inscribir testigos electorales: este es el nuevo plazo

Él citó que, de acuerdo con el expediente del CNE, se identificaron múltiples irregularidades que afectan la validez de dicha asamblea. Mencionó, por ejemplo, que 666 de los 1.685 asistentes no estaban inscritos como militantes en el registro único de partidos y movimientos políticos, pese a lo cual participaron con voz y voto en las decisiones adoptadas, “lo que compromete el quórum, la representatividad y la legalidad de las determinaciones tomadas en ese escenario”.

De igual manera, que se hallaron problemas en la acreditación de los delegados. “Aunque se aportaron actas de asambleas municipales, no se remitieron las impugnaciones presentadas contra dichas asambleas ni la forma en que estas fueron tramitadas y resueltas. Esto impide verificar la legalidad del proceso de elección y acreditación de quienes, finalmente, participaron en la asamblea nacional”.

CNE aprobó con siete votos la integración de Colombia Humana al Pacto Histórico y salvó listas a la Cámara.
CNE aprobó con siete votos la integración de Colombia Humana al Pacto Histórico y salvó listas a la Cámara. Foto: Montaje Jesús Chacín/El País con fotos de: (CNE) y (Colombia Humana)

Allí mismo relacionó que en el expediente se señaló que “personas que afirmaban haber sido elegidas como delegados municipales no fueron acreditadas, mientras que otras personas, sin elección formal o incluso sin militancia, sí participaron en la asamblea. Esta situación genera serias dudas sobre la legitimidad de la composición del órgano deliberativo”.

Otro de los argumentos tiene que ver con el sistema de votación utilizado: “En varios casos se recurrió a la votación por aclamación en una asamblea masiva, sin mecanismos efectivos de verificación del quórum, identificación de votantes ni resultados cuantificables que permitieran certificar la validez de las decisiones adoptadas”.

Prada manifestó que la asamblea de 2025 también se encuentra impugnada, lo que “profundiza la incertidumbre jurídica sobre las decisiones allí adoptadas”.

El petrismo cede por segunda vez en el CNE en busca de fusionar a Colombia Humana con el Pacto Histórico y no arruinar sus planes en 2026

Frente a todo este escenario, el magistrado del CNE concluyó: “Si bien la ley 1475 de 2011 establece como requisito para la fusión de partidos o movimientos políticos que no existan actuaciones sancionatorias en curso, en este caso subsisten dos impugnaciones pendientes de decisión de fondo que afectan directamente la legitimidad del órgano que aprobó la fusión. Dichas impugnaciones se relacionan precisamente con la acreditación de los delegados que participaron y votaron en las asambleas, quienes son los mismos que posteriormente aprobaron la fusión”.

Finalmente, se cuestionó: “¿Cómo puede considerarse válida la aprobación de una fusión cuando fue decidida por delegados cuya designación se encuentra, presuntamente, viciada y sometida a impugnación?”.

Más de Política

Semana Noticias

“Hoy, cuando denuncio corrupción en el Gobierno, al petrismo no le gusta”: Katherine Miranda habla del ataque a su sede de campaña

En este video se evidencia cómo la participación se convirtió en resistencia civil y en una apuesta por la legitimidad democrática en zonas históricamente golpeadas por la violencia.

En Apartadó la democracia también es resistencia

Presentación del proyecto audiovisual el pasado 20 de diciembre.

Gobierno Petro gastó 4 millones de dólares en una película: contrató a actor de Hollywood

Rafael Pardo Rueda, exministro, en el libro de su autoría "la voz de Pardo"

Rafael Pardo Rueda y su increíble historia personal y política: la caza de Pablo Escobar, la Constituyente y el apagón, entre las inéditas historias

Votación, voto, elecciones, gente votando, urnas, puesto de votación, mesa en Medellin

Elecciones 2026: ¿se puede usar el celular en la mesa de votación? Conozca las excepciones y las reglas

Este miércoles 4 de marzo el país celebra por primera vez el Día de la Confianza Electoral, una fecha que busca enviar un mensaje claro y contundente: la confianza no se construye el día de la elección, sino desde mucho antes

Día de la Confianza Electoral. ¿Qué tan blindadas están las elecciones del 8 de marzo?

El presidente Gustavo Petro reclamó a uno de los funcionarios de la Casa de Nariño en un evento público que se desarrolló en el Cauca.

Funcionario de la Presidencia se llevó inesperado regaño de Gustavo Petro en pleno evento público: “Así que pilas”

Fabio Aristizábal y Gustavo Petro.

Fabio Aristizábal le responde a Petro tras acusación sobre EPS: “El Gobierno decidió volver el sistema de salud transaccional”

Candidata al Senado del Centro Democrático, Amalia Salgado.

Amalia Salgado, candidata al Senado: “El Congreso es el seguro democrático en Colombia”

Noticias Destacadas