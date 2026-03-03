Política

Consejo Nacional Electoral aprueba la fusión de la Colombia Humana y el Pacto Histórico

Con esta decisión las listas a la Cámara de Representantes por Bogotá, Valle del Cauca y otros departamentos se salvaron de ser demandadas por doble militancia.

Redacción Semana
3 de marzo de 2026, 7:56 p. m.
Pacto Histórico aplaude esta decisión.
Pacto Histórico aplaude esta decisión. Foto: Tomada de la cuenta de X del Pacto Histórico.

Se acabó la novela jurídica para al Colombia Humana y este martes, 3 de marzo, el Consejo Nacional Electoral dio vía libre a la fusión con el Pacto Histórico.

Esta decisión significa que las listas que estaban en riesgo, como las de Bogotá, el Valle del Cauca y otros departamentos, para la Cámara de Representantes ya no tendrán problema alguno y podrán participar en las elecciones del 8 de marzo sin problema alguno.

En total fueron siete votos por el sí, el magistrado Álvaro Hernán Prada presentó salvamento de voto y la magistrada Fabiola Márquez no estuvo presente en el momento que la sala plena tomó la decisión.

Además de que las listas en esos departamentos se salvaron, la decisión del Consejo Nacional Electoral también significa que procesos por doble militancia contra, por ejemplo, María Fernanda Carrascal y María del Mar Pizarro se caen por completo.

El magistrado Benjamín Ortiz —el mismo que investigó y sancionó la campaña presidencial del 2022 por violación de topes electorales por encima de los 5.300 millones de pesos— radicó en la sala plena la ponencia que le permitirá a Colombia Humana fusionarse con el Pacto Histórico.

Este proceso integró el Polo Democrático, Progresistas, Colombia Humana, Partido Comunista y Unión Patriótica, junto con movimientos campesinos e indígenas, marcando la oficialización de una coalición que se presenta bajo las banderas de la política popular y de izquierda.
Este proceso integró el Polo Democrático, Progresistas, Colombia Humana, Partido Comunista y Unión Patriótica, junto con movimientos campesinos e indígenas, marcando la oficialización de una coalición que se presenta bajo las banderas de la política popular y de izquierda. Foto: Cristian Bayona

Ortiz aseguró que la Colombia Humana hizo los ajustes solicitados para que se aplicaran en los estatutos y que se comprobó que ya no había sanciones administrativas vigentes que impidieran la fusión.

Varios de sus compañeros respaldaron sus posturas y por esa razón se le pone punto final a esa discusión jurídica que se mantuvo hasta pocos días de las elecciones donde los colombianos elegirán la composición del nuevo Congreso de la República.

Este tema generó preocupación en la izquierda y mantuvo en vilo las inscripciones de varios candidatos a la Cámara porque la relación entre el presidente Gustavo Petro y el Consejo Nacional Electoral no ha sido la mejor.

No obstante, el CNE dejó sin fundamentos a los sectores del progresismo que le apuntaban a un saboteo para impedir su participación en las elecciones del 8 de marzo y ahora deberán preocuparse por los resultados en las urnas.

