El petrismo cede por segunda vez en el CNE en busca de fusionar a Colombia Humana con el Pacto Histórico y no arruinar sus planes en 2026

El petrismo no tuvo otro camino distinto al de ceder ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y no frustrar sus planes políticos en 2026.

La unión de Colombia Humana, el partido que fundó Gustavo Petro, con el Pacto Histórico llevó a la izquierda a aceptar sus propios errores. Esto fue una estrategia para recibir sanciones, pagar grandes multas y limpiar su situación de investigaciones administrativas, con el fin de unirse al Pacto Histórico.

Según el artículo 14 de la Ley 1475 de 2011, “no podrá acordarse la disolución, liquidación, fusión y escisión voluntaria de un partido o movimiento político cuando se haya iniciado un proceso sancionatorio”.

SEMANA confirmó que este viernes, 27 de febrero, en una sala extraordinaria, la sala plena del Consejo Nacional Electoral aprobó una sanción administrativa contra Colombia Humana porque el partido no presentó oficialmente el informe de gastos e ingresos al CNE en 2022.

álvaro hernán prada Magistrado del CNE Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

La ponencia fue del magistrado Álvaro Hernán Prada, cercano al Centro Democrático, quien le lanzó un salvavidas al petrismo y sancionó a Colombia Humana porque era la única forma de pagar la sanción económica, quedar sin investigaciones vigentes y cumplir el requisito establecido por la ley para fusionarse.

Prada sancionó a Colombia Humana porque la secretaria general y representante legal del partido, Andrea Camila Vargas, envió un oficio el 7 de febrero de 2026 donde anticipadamente aceptó los cargos por no presentar el informe individual de ingresos y gastos, el nombramiento del gerente de la campaña y la apertura de la cuenta única bancaria.

“Colombia Humana, en un acto de buena fe procesal y con el propósito de facilitar la actuación administrativa adelantada por esta corporación, procede a aceptar expresamente los cargos formulados dentro de los expedientes de la referencia”, se lee en el documento que tiene en su poder SEMANA.

“Se informa que Colombia Humana asume el compromiso expreso e irrevocable de realizar el pago total de la sanción pecuniaria que, eventualmente, se imponga, a través de un desembolso directo, en efectivo y de manera inmediata, tan pronto se profiera la respectiva decisión administrativa”, informó Andrea Camila Vargas.

Benjamín Ortiz Magistrado Foto: luisa fernanda gonzÁlez

Colombia Humana pagará en las próximas horas su sanción económica y quedará sin investigaciones administrativas y habilitada para fusionarse con el Pacto Histórico. El magistrado Benjamín Ortiz, quien tiene la ponencia de la fusión, la radicará de forma positiva y entre el próximo lunes y miércoles se votará en sala plena.

Esta no es la primera vez que Colombia Humana cede terreno ante el CNE. Las directivas del partido radicaron el 7 de febrero de 2025 un documento en el que desistieron de presentar el recurso de reposición al que tenían derecho luego de que el Consejo Nacional Electoral sancionara a las directivas de la campaña por encima de los 5.300 millones de pesos por violación a los topes electorales.

Como Colombia Humana no apeló la sanción, automáticamente e indirectamente, reconoció la violación de topes electorales y asumió que tendrá que pagar 1.200 millones de pesos de multa en los próximos días.

Uno de los documentos fue enviado al CNE Andrea Camila Vargas de la Hoz, quien actuando como secretaria general y representante legal del Movimiento Político Colombia Humana, informó que, “por medio de este escrito presento el desistimiento del recurso de reposición contra la Resolución 11008 del 27 de noviembre de 2025, radicado el 15 de diciembre de 2025, la renuncia a los términos procesales relacionados con la presente etapa procesal y con toda la actuación administrativa, al igual que la renuncia a los términos de notificación derivados de la consecuente firmeza del acto administrativo por el cual se sanciona administrativamente a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico representada por Ricardo Roa Barragán, en calidad de gerente; Lucy Aydee Mogollón, la tesorera; María Lucy Soto, auditora y al movimiento político Colombia Humana y al Partido Político Unión Patriótica”.

Aceptando el pago de estas dos sanciones administrativas, Colombia Humana quedó lista para fusionarse con el Pacto Histórico. Y sus candidatos que se inscribieron a la Cámara no correrán riesgo por doble militancia.