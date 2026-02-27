POLÍTICA

El petrismo cede por segunda vez en el CNE en busca de fusionar a Colombia Humana con el Pacto Histórico y no arruinar sus planes en 2026

SEMANA supo que Colombia Humana informó que pagará otra multa administrativa en el Consejo Nacional Electoral. Busca estar libre de investigaciones y unirse al Pacto Histórico.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
27 de febrero de 2026, 4:37 p. m.
Gustavo Petro y el nuevo documento que envió Colombia Humana al Consejo Nacional Electoral.
Gustavo Petro y el nuevo documento que envió Colombia Humana al Consejo Nacional Electoral. Foto: FOTO1: Pantallazo documento/Foto2: Presidencia.

El petrismo no tuvo otro camino distinto al de ceder ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y no frustrar sus planes políticos en 2026.

La unión de Colombia Humana, el partido que fundó Gustavo Petro, con el Pacto Histórico llevó a la izquierda a aceptar sus propios errores. Esto fue una estrategia para recibir sanciones, pagar grandes multas y limpiar su situación de investigaciones administrativas, con el fin de unirse al Pacto Histórico.

Según el artículo 14 de la Ley 1475 de 2011, “no podrá acordarse la disolución, liquidación, fusión y escisión voluntaria de un partido o movimiento político cuando se haya iniciado un proceso sancionatorio”.

SEMANA confirmó que este viernes, 27 de febrero, en una sala extraordinaria, la sala plena del Consejo Nacional Electoral aprobó una sanción administrativa contra Colombia Humana porque el partido no presentó oficialmente el informe de gastos e ingresos al CNE en 2022.

Política

Gustavo Petro viajará nuevamente a EE.UU. el próximo 7 de marzo: se reveló el motivo de la visita del presidente

Política

Benildo Estupiñán, quien busca ganarle la curul afro a Polo Polo, fue franciscano y es experto en guerras híbridas: “La curul no se creó para confrontar víctimas”

Mejor Colombia

Gobernadores, regiones y gremios se unen por la paz electoral: “Es un compromiso de cada colombiano”

Política

¿Por qué salir a votar este 8 de marzo?

Política

Gustavo Petro y Álvaro Uribe: este es el mismo dolor de cabeza que comparten el Pacto Histórico y el uribismo de cara al 2026

Política

Registraduría puso a disposición de agrupaciones políticas el código fuente que ha criticado con dureza Gustavo Petro

Política

Se conoció el momento en que uno de los ministros de Petro no firmó la convocatoria a una asamblea constituyente: este es el video.

Confidenciales

Presidente Petro criticó al Banco de la República, tras conocerse la cifra de desempleo en enero de 2026

Política

“Me tildarán de traidor”: José Félix Lafaurie reconoció tensiones en el uribismo y habló de la acusación de la viuda de Uribe Turbay contra Cabal

Nación

El presidente Gustavo Petro tendrá que pagar una multa por no rectificar declaraciones contra el fiscal Mario Burgos. ¿De cuánto es?

álvaro hernán prada Magistrado del CNE
álvaro hernán prada Magistrado del CNE Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

La ponencia fue del magistrado Álvaro Hernán Prada, cercano al Centro Democrático, quien le lanzó un salvavidas al petrismo y sancionó a Colombia Humana porque era la única forma de pagar la sanción económica, quedar sin investigaciones vigentes y cumplir el requisito establecido por la ley para fusionarse.

Prada sancionó a Colombia Humana porque la secretaria general y representante legal del partido, Andrea Camila Vargas, envió un oficio el 7 de febrero de 2026 donde anticipadamente aceptó los cargos por no presentar el informe individual de ingresos y gastos, el nombramiento del gerente de la campaña y la apertura de la cuenta única bancaria.

“Colombia Humana, en un acto de buena fe procesal y con el propósito de facilitar la actuación administrativa adelantada por esta corporación, procede a aceptar expresamente los cargos formulados dentro de los expedientes de la referencia”, se lee en el documento que tiene en su poder SEMANA.

“Se informa que Colombia Humana asume el compromiso expreso e irrevocable de realizar el pago total de la sanción pecuniaria que, eventualmente, se imponga, a través de un desembolso directo, en efectivo y de manera inmediata, tan pronto se profiera la respectiva decisión administrativa”, informó Andrea Camila Vargas.

Benjamín Ortiz Magistrado
Benjamín Ortiz Magistrado Foto: luisa fernanda gonzÁlez

Colombia Humana pagará en las próximas horas su sanción económica y quedará sin investigaciones administrativas y habilitada para fusionarse con el Pacto Histórico. El magistrado Benjamín Ortiz, quien tiene la ponencia de la fusión, la radicará de forma positiva y entre el próximo lunes y miércoles se votará en sala plena.

Esta no es la primera vez que Colombia Humana cede terreno ante el CNE. Las directivas del partido radicaron el 7 de febrero de 2025 un documento en el que desistieron de presentar el recurso de reposición al que tenían derecho luego de que el Consejo Nacional Electoral sancionara a las directivas de la campaña por encima de los 5.300 millones de pesos por violación a los topes electorales.

Como Colombia Humana no apeló la sanción, automáticamente e indirectamente, reconoció la violación de topes electorales y asumió que tendrá que pagar 1.200 millones de pesos de multa en los próximos días.

Uno de los documentos fue enviado al CNE Andrea Camila Vargas de la Hoz, quien actuando como secretaria general y representante legal del Movimiento Político Colombia Humana, informó que, “por medio de este escrito presento el desistimiento del recurso de reposición contra la Resolución 11008 del 27 de noviembre de 2025, radicado el 15 de diciembre de 2025, la renuncia a los términos procesales relacionados con la presente etapa procesal y con toda la actuación administrativa, al igual que la renuncia a los términos de notificación derivados de la consecuente firmeza del acto administrativo por el cual se sanciona administrativamente a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico representada por Ricardo Roa Barragán, en calidad de gerente; Lucy Aydee Mogollón, la tesorera; María Lucy Soto, auditora y al movimiento político Colombia Humana y al Partido Político Unión Patriótica”.

Aceptando el pago de estas dos sanciones administrativas, Colombia Humana quedó lista para fusionarse con el Pacto Histórico. Y sus candidatos que se inscribieron a la Cámara no correrán riesgo por doble militancia.

Más de Política

El presidente Gustavo Petro alista maletas para un nuevo viaje internacional.

Gustavo Petro viajará nuevamente a EE. UU. el próximo 7 de marzo: se reveló el motivo de la visita del presidente

Benildo Estupiñán quien busca ganarle la curul afro a Miguel Polo Polo.

Benildo Estupiñán, quien busca ganarle la curul afro a Polo Polo, fue franciscano y es experto en guerras híbridas: “La curul no se creó para confrontar víctimas”

La Procuraduría busca que los colombianos vivan unas elecciones en paz y con transparencia.

Gobernadores, regiones y gremios se unen por la paz electoral: “Es un compromiso de cada colombiano”

El Congreso lo integrarán 103 senadores y 182 representantes a la Cámara.

¿Por qué salir a votar este 8 de marzo?

Paloma Valencia, Álvaro Uribe, Gustavo Petro e Iván Cepeda.

Gustavo Petro y Álvaro Uribe: este es el mismo dolor de cabeza que comparten el Pacto Histórico y el uribismo de cara al 2026

La Registraduría sigue avanzando en medidas para blindar de garantías las elecciones del 8 de marzo.

Registraduría puso a disposición de agrupaciones políticas el código fuente que ha criticado con dureza Gustavo Petro

Este es el momento en que uno de los ministros no firma la planilla de la Asamblea Nacional Constituyente

Se conoció el momento en que uno de los ministros de Petro no firmó la convocatoria a una asamblea constituyente: este es el video.

En la sesión se discutieron denuncias sobre presuntas irregularidades en fondos mixtos y el manejo de recursos de regalías.

Duvalier Sánchez tendrá que eliminar polémico video que publicó sobre Dilian Francisca Toro

El esquema también incorpora mecanismos de protección como firmas digitales, registros de auditoría y entornos de ejecución restringidos.

Elecciones 2026: ¿cómo se audita y protege el código fuente del software electoral?

Noticias Destacadas