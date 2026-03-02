El Pacto Histórico recibirá la última bocanada de oxígeno del Consejo Nacional Electoral a menos de ocho días de las elecciones

Si nada extraordinario ocurre, este lunes, 2 de marzo, el Consejo Nacional Electoral le lanzará la última bocanada de oxígeno al Pacto Histórico, la coalición de partidos políticos que respalda al presidente Gustavo Petro.

La razón obedece a que el magistrado Benjamín Ortiz —el mismo que investigó y sancionó la campaña presidencial del 2022 por violación de topes electorales por encima de los 5.300 millones de pesos— radicará en la sala plena la ponencia que le permitirá a Colombia Humana fusionarse con el Pacto Histórico.

De esa forma, las candidaturas a la Cámara de María Fernanda Carrascal, María del Mar Pizarro, Daniel Mauricio Monroy, Laura Daniela Beltrán, entre otras, no tendrán riesgo de una eventual doble militancia si triunfan en las urnas el próximo 8 de marzo.

Si el magistrado Ortiz radica este lunes la ponencia, lo más probable es que el próximo miércoles, 4 de marzo, la sala plena se reúna y apruebe la fusión de este partido político.

El magistrado del Consejo Nacional Electoral Benjamín Ortiz. Foto: CNE

Este tema generó preocupación en la izquierda y mantuvo en vilo las inscripciones de varios candidatos a la Cámara porque la relación entre el presidente Gustavo Petro y el Consejo Nacional Electoral no ha sido la mejor.

Aun así, hasta el magistrado Álvaro Hernán Prada —a quien Petro ha cuestionado en reiteradas oportunidades— le lanzó un salvavidas al petrismo para que Colombia Humana lograra fusionarse.

Como la ley ordena que la fusión solo aplica si la colectividad no tiene investigaciones administrativas, Prada radicó el jueves de la semana pasada la ponencia en la que sancionó a Colombia Humana porque no presentó los informes de gastos e ingresos de 2022. Al día siguiente, la sala plena del CNE se reunió virtualmente y la aprobó.

Magistrado Álvaro Hernán Prada Artunduaga Foto: CNE

Prada tenía que sancionar al partido para que pagara la multa y quedara limpio de investigaciones y así pudiera fusionarse.

Para que esto se diera, Colombia Humana también cedió y se acogió a los cargos de forma anticipada y anunció que estaba dispuesta a pagar la multa que considerara el CNE.

La secretaria general y representante legal de Colombia Humana, Andrea Camila Vargas, envió un oficio el 7 de febrero de 2026 donde anticipadamente aceptó los cargos por no presentar el informe individual de ingresos y gastos, el nombramiento del gerente de la campaña y la apertura de la cuenta única bancaria.

“Colombia Humana, en un acto de buena fe procesal y con el propósito de facilitar la actuación administrativa adelantada por esta corporación, procede a aceptar expresamente los cargos formulados dentro de los expedientes de la referencia”, se lee en el documento que tiene en su poder SEMANA.

El documento que la Colombia Humana envió al CNE y que tiene SEMANA. Foto: Autor anónimo.

“Se informa que Colombia Humana asume el compromiso expreso e irrevocable de realizar el pago total de la sanción pecuniaria que, eventualmente, se imponga, a través de un desembolso directo, en efectivo y de manera inmediata, tan pronto se profiera la respectiva decisión administrativa”, añadió Andrea Camila Vargas.

En ese orden de ideas, el CNE le ha dado garrote y zanahoria al gobierno y a los partidos políticos aliados al Gobierno de Gustavo Petro y no se ha convertido en su enemigo ni ha actuado de forma oscura, como ha sugerido el jefe de Estado.