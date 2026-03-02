POLÍTICA

El Pacto Histórico recibirá la última bocanada de oxígeno del Consejo Nacional Electoral a menos de ocho días de las elecciones

SEMANA confirmó que, si nada extraordinario ocurre, este lunes se radicará la ponencia que le permite a Colombia Humana fusionarse al Pacto Histórico.

Redacción Semana
2 de marzo de 2026, 6:26 a. m.
Presidente Gustavo Petro, Consejo Nacional Electoral - CNE
Presidente Gustavo Petro, Consejo Nacional Electoral - CNE Foto: Revista Semana

Si nada extraordinario ocurre, este lunes, 2 de marzo, el Consejo Nacional Electoral le lanzará la última bocanada de oxígeno al Pacto Histórico, la coalición de partidos políticos que respalda al presidente Gustavo Petro.

La razón obedece a que el magistrado Benjamín Ortiz —el mismo que investigó y sancionó la campaña presidencial del 2022 por violación de topes electorales por encima de los 5.300 millones de pesos— radicará en la sala plena la ponencia que le permitirá a Colombia Humana fusionarse con el Pacto Histórico.

De esa forma, las candidaturas a la Cámara de María Fernanda Carrascal, María del Mar Pizarro, Daniel Mauricio Monroy, Laura Daniela Beltrán, entre otras, no tendrán riesgo de una eventual doble militancia si triunfan en las urnas el próximo 8 de marzo.

Si el magistrado Ortiz radica este lunes la ponencia, lo más probable es que el próximo miércoles, 4 de marzo, la sala plena se reúna y apruebe la fusión de este partido político.

