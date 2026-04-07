El candidato presidencial Mauricio Lizcano ahora tiene una nueva estrategia política: presentar sus propuestas tomando la forma de un gato para conseguir ser escuchado.

El político manizalita publicó un video en el que no habla él directamente, sino un gato hecho con inteligencia artificial que, con la voz de Lizcano, cuenta cuáles son sus propuestas para las elecciones de 2026 porque, según dice, los videos de gatos son más virales que los mensajes de odio.

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“Los algoritmos premian a los que más polarizan. Hoy nada corre más que el insulto, el miedo o la rabia, pero hay algo más viral: un gatito tiene hasta un 300 por ciento más de alcance que el odio y por eso como experto me rendí a los datos y a los gatos”, expresó Lizcano.

El candidato aseguró que en su eventual gobierno los políticos dejarían de tener cargos en asuntos de seguridad para dejarle esas tareas a quienes conocen del asunto, también planteó declarar una emergencia humanitaria en el sistema de salud y eliminar el 30 por ciento del gasto que tiene el Estado en burocracia.

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Lizcano plantea, además, crear un portal de transparencia para que los ciudadanos auditen los gastos del Estado e implementar un año de licencia de maternidad para las mujeres, brindando beneficios a las empresas que las contraten.

“Un gobierno para todos los colombianos y no solo para un extremo porque, aunque nadie se lo diga, con eso solo gana el algoritmo y esos políticos que lo alimentan”, expresó el candidato.

La de Lizcano no es la única campaña que ha recurrido a nuevas estrategias para difundir sus propuestas. Recientemente, Sergio Fajardo eligió hacer de la escoba su nuevo símbolo para esta contienda.