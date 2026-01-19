El director de la UNP, Augusto Rodríguez, reacciona a imputación por el caso Miguel Uribe: “No sé si hay algún interés”

Este lunes, la Fiscalía General de la Nación anunció que había radicado una solicitud de imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), por presuntas omisiones relacionadas con el magnicidio del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay.

Horas después, la misma entidad ordenó retirar esa solicitud y trasladar las actuaciones a un grupo de tareas especiales encargado de la investigación principal.

La Fiscalía echó para atrás la imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, el director de la UNP, por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. ¿Qué pasó?

Según el ente acusador, la imputación planteada apunta al delito de prevaricato por omisión —cuando un funcionario público, al incumplir sus deberes, facilita o provoca un resultado ilícito— y se sustenta en una denuncia presentada por las víctimas representadas por el abogado Víctor Mosqueda.

Horas después del anuncio, Rodríguez ofreció una respuesta en la que dijo sentirse sorprendido por la noticia y cuestionó la forma en que se manejó la diligencia.

“Bueno, lo primero que tengo que expresar es mi total sorpresa por la noticia —no recibo por conducto judicial—. Nunca me han llamado a escucharme sobre la versión que tiene la Unidad Nacional de Protección sobre la manera en que ocurrió el fatídico incidente... me parece muy curioso y no sé si de pronto hay algún interés o alguna cosa extraña que esté moviendo a ustedes”, dijo el funcionario.

Augusto Rodríguez, director de la UNP, a imputación de cargos por magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

En su intervención negó, además, que existan 23 solicitudes formales de reforzamiento del esquema a nombre del senador, como ha sostenido el abogado de la familia.

Rodríguez sostuvo que la UNP entregó “todos los archivos” y que nunca fue citado para rendir versión sobre las medidas adoptadas antes del ataque. Rechazó la versión de que hubo “omisiones o descuidos” de la entidad y calificó como “absolutamente falso” el argumento de que el senador había presentado 23 solicitudes de reforzamiento ante la unidad.

Aclaró que existían otras gestiones puntuales —peticiones de apoyo logístico cuando Miguel Uribe viajaba—, pero que el esquema de protección del senador era mixto: “él contó siempre con el esquema completo de la UNP, dos vehículos, tres personas de protección, pero además tenía cuatro policías. El esquema era coordinado por la Policía, no por la UNP”, dijo el director.

Rodríguez también aludió a posibles motivaciones políticas o a presiones de actores que, según él, estarían “moviendo” la investigación de forma atípica.

También mencionó el nombre de personas que han cuestionado el trabajo de la entidad y objetó que se dé por sentado un supuesto “descuidado” del servicio que, para él, no corresponde con los registros y procedimientos que la UNP ha desplegado.