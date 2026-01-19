Nación

Defensa de Miguel Uribe Turbay muestra su preocupación tras el reverso de imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, director de la UNP

La imputación estaba en el sistema de la Rama Judicial pendiente de definir una fecha para la diligencia.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

20 de enero de 2026, 3:51 a. m.
Este lunes se confirmó que el director de la UNP, Augusto Rodríguez, será imputado por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
Este lunes se confirmó que el director de la UNP, Augusto Rodríguez, será imputado por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. Foto: Suministradas a Semana por el equipo de prensa del concejal Andrés Barrios.

Víctor Mosquera Marín, abogado defensor de la familia de Miguel Uribe Turbay, mostró su preocupación tras el reverso de la imputación de cargos en contra del director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, anunciada este 19 de enero.

“Nuestra firma manifiesta su preocupación frente al retiro de la imputación previamente anunciada contra el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez Ballesteros”, dice inicialmente el comunicado.

Augusto Rodríguez, imputado: estas son las solicitudes de protección de Miguel Uribe Turbay que desestimó la UNP

Sin embargo, de manera insólita, la misma Fiscalía General de la Nación anunció, horas después, que retiraban esa solicitud de imputación contra el funcionario del Gobierno nacional.

La imputación estaba en el sistema de la Rama Judicial, pendiente de definir una fecha para la diligencia.

Bogotá

Cortes de agua en barrios de Bogotá y Soacha del 20 al 22 de enero de 2026

Cúcuta

Así fue el conmovedor reencuentro de los cinco policías con sus familias tras ser liberados por el ELN: “No dudé de usted, mi Dios”

Bogotá

Le cobraron 3.600.000 pesos por “despinchar” una llanta a conductor en Bogotá: “ahora están cobrando por parche”

Medellín

Murió Liu Thai Ker, el padre y referente mundial de la planificación urbana en Singapur

Bogotá

Profesor de la Universidad Externado fue hallado envuelto en fuego; se revelan nuevos detalles de su muerte

Nación

La Fiscalía echó para atrás la imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, el director de la UNP, por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. ¿Qué pasó?

Bogotá

Implicado en robo y persecución que terminó en fatal accidente en Bogotá, utilizó cédula de un familiar para evitar su prontuario criminal

Nación

Defensa de Miguel Uribe Turbay anunció que se abre la puerta para vincular a otros funcionarios en el magnicidio del senador y precandidato presidencial

Semana TV

Centro Democrático pidió la renuncia de Augusto Rodríguez, tras llamado a imputación por magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Nación

“Aprovechando su condición de mujer”, este es el preacuerdo de alias Gabriela con la Fiscalía por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Entendemos que se quiere preservar la prevalencia del estricto derecho para evitar nulidades futuras. Confiamos en la articulación urgente, oportuna y eficaz entre el Grupo de Tareas Especiales y la Fiscalía 295”, dice la defensa del fallecido senador.

Una fiscal de administración pública recibió una denuncia de las víctimas, en este caso el abogado Víctor Mosquera, que advirtió las omisiones de la Unidad Nacional de Protección, tras las advertencias en materia de seguridad que afectaban al precandidato presidencial.

Los líderes sociales reclaman que la UNP, dirigida por Augusto Rodríguez, no les ha prestado la protección que requieren, a pesar de que desde la misma entidad reconocen el grave nivel del riesgo.
La UNP, dirigida por Augusto Rodríguez. Foto: cortesía/juan carlos sierra-semana

Reiteramos nuestro respaldo a la fiscal 295 de la Unidad de Administración Pública de Bogotá, quien ha estado a cargo de la línea investigativa y ha desarrollado su labor con fundamento en los elementos materiales probatorios recaudados dentro del proceso”, se lee en el comunicado del abogado.

Sin embargo, cuatro horas después, la fiscal a cargo fue notificada de que la investigación por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay tenía un grupo de tareas especiales.

Confiamos en la capacidad técnica y la responsabilidad institucional del Grupo de Tareas Especiales conformado para el esclarecimiento integral de los hechos”, dice Mosquera.

Y agrega el comunicado: “En ese entendido, esperamos que la Fiscalía General de la Nación defina en el corto plazo una nueva fecha para la formulación de imputación, garantizando coherencia, continuidad investigativa y respeto por los derechos de las víctimas”.

Más de Nación

A Miguel Uribe Turbay le dispararon en la cabeza y en la pierna durante un mitin político en el barrio Modelia, en Bogotá.

Defensa de Miguel Uribe Turbay muestra su preocupación tras el reverso de imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, director de la UNP

Ojo: estos son los cortes de agua en Bogotá para el lunes 18 de abril

Cortes de agua en barrios de Bogotá y Soacha del 20 al 22 de enero de 2026

La liberación se dio este lunes, 19 de enero, luego de que el pasado 6 de enero los uniformados fueran secuestrados.

Así fue el conmovedor reencuentro de los cinco policías con sus familias tras ser liberados por el ELN: “No dudé de usted, mi Dios”

El hombre dijo que inicialmente le habían pedido 80.000 pesos.

Le cobraron 3.600.000 pesos por “despinchar” una llanta a conductor en Bogotá: “ahora están cobrando por parche”

Liu Thai Ker, padre de la planificación urbana de Singapur.

Murió Liu Thai Ker, el padre y referente mundial de la planificación urbana en Singapur

Neill Felipe Cubides Ariza era profesor de Comunicación Social.

Profesor de la Universidad Externado fue hallado envuelto en fuego; se revelan nuevos detalles de su muerte

Los líderes sociales reclaman que la UNP, dirigida por Augusto Rodríguez, no les ha prestado la protección que requieren, a pesar de que desde la misma entidad reconocen el grave nivel del riesgo.

La Fiscalía echó para atrás la imputación de cargos contra Augusto Rodríguez, el director de la UNP, por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay. ¿Qué pasó?

El accidente Involucró una volqueta, tres automóviles y una motocicleta.

Implicado en robo y persecución que terminó en fatal accidente en Bogotá, utilizó cédula de un familiar para evitar su prontuario criminal

A las afueras de la Procuraduría General de la Nación se realizó un homenaje al senador Miguel Uribe Turbay, fallecido en horas de la madrugada. Durante el acto se guardó un minuto de silencio y el procurador Gregorio Elijach ofreció unas palabras de aliento a su familia.

Defensa de Miguel Uribe Turbay anunció que se abre la puerta para vincular a otros funcionarios en el magnicidio del senador y precandidato presidencial

El hombre fue hallado sin vida es 19 de enero.

Neill Felipe Cubides: ¿quién era el fallecido profesor de la Universidad Externado de Colombia?

Noticias Destacadas