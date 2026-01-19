Judicial

Defensa de Miguel Uribe Turbay anunció que se abre la puerta para vincular a otros funcionarios en el magnicidio del senador y precandidato presidencial

El próximo 11 de febrero Augusto Rodríguez, director de la UNP, será presentado ante un juez de control de garantías.

Redacción Semana
19 de enero de 2026, 11:14 p. m.
Este lunes se confirmó que el director de la UNP, Augusto Rodríguez, será imputado por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay.
El abogado Víctor Mosquera Marín celebró la imputación de cargos, anunciada este 19 de enero, en contra del director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, por su omisión en atender los requerimientos de seguridad del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El jurista aseguró que siete meses después de presentada la denuncia contra el director de la entidad adscrita al Ministerio del Interior, la Fiscalía General tomó una importante decisión basándose en todo el arsenal probatorio que fue presentado pocos días después de la ejecución del atentado sicarial que le costó la vida al dirigente político.

Entre las pruebas se destacan las 13 solicitudes de fortalecimiento del esquema de seguridad de Uribe Turbay para que desarrollara, con todas las garantías, sus actos políticos frente a la campaña a la Presidencia de la República.

Augusto Rodríguez, imputado: estas son las solicitudes de protección de Miguel Uribe Turbay que desestimó la UNP

Así como las escuetas respuestas firmadas por el director de la UNP ante estas reiteradas solicitudes.

