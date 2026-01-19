El abogado Víctor Mosquera Marín celebró la imputación de cargos, anunciada este 19 de enero, en contra del director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, por su omisión en atender los requerimientos de seguridad del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

El jurista aseguró que siete meses después de presentada la denuncia contra el director de la entidad adscrita al Ministerio del Interior, la Fiscalía General tomó una importante decisión basándose en todo el arsenal probatorio que fue presentado pocos días después de la ejecución del atentado sicarial que le costó la vida al dirigente político.

Entre las pruebas se destacan las 13 solicitudes de fortalecimiento del esquema de seguridad de Uribe Turbay para que desarrollara, con todas las garantías, sus actos políticos frente a la campaña a la Presidencia de la República.

Augusto Rodríguez, imputado: estas son las solicitudes de protección de Miguel Uribe Turbay que desestimó la UNP

Así como las escuetas respuestas firmadas por el director de la UNP ante estas reiteradas solicitudes.

Estas omisiones, ha manifestado en varias oportunidades el jurista, permitieron que se ejecutara el atentado contra el precandidato presidencial en la tarde del 6 de junio de 2025 cuando realizaba un discurso político en el barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

Victor Mosquera, abogado de Miguel Uribe Turbay Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

“Este avance constituye un paso relevante en la búsqueda de la verdad y justicia, particularmente frente a las posibles responsabilidades relacionadas con el cumplimiento de los deberes de protección del Estado”, aseveró el jurista mediante un comunicado de prensa.

Por otra parte, aseguraron que la decisión tomada por la Fiscalía abre la puerta para que otros implicados en estas omisiones sean citados ante las autoridades judiciales en un futuro no muy lejano.

ATENCIÓN: el abogado de Miguel Uribe denunció penalmente al director de la UNP, Augusto Rodríguez, por presunta omisión. Víctor Mosquera advirtió que este año presentaron 23 solicitudes de reforzamiento de seguridad y no tomaron medidas para protegerlo. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/IwPHe28saj — Revista Semana (@RevistaSemana) June 9, 2025

“Como representante de las víctimas, reiteramos nuestro compromiso de preservar hasta el pleno esclarecimiento de la verdad, así como de impulsar la judicialización de todas las responsabilidades que se deriven en los hechos”, aseveró.

“Incluyendo a quienes los ejecutaron, a quienes los instigaron o determinaron, y la eventual existencia de conductas omisivas que hayan contribuido a su ocurrencia. En esa labor, continuaremos avanzando con firmeza y rigor jurídico”, añadió la defensa en el mencionado comunicado.

“Yo quiero que le pegue de seis a siete tiros, mínimo cuatro”. SEMANA revela el escalofriante testimonio del menor que asesinó a Miguel Uribe Turbay

Debido a esto, la familia del senador y precandidato presidencial podrán presentarse como víctimas en este proceso penal. Augusto Rodríguez deberá responder el próximo 11 de febrero por los delitos de delitos de tentativa de homicidio y prevaricato por acción.

La denuncia contra el director de la UNP

Como lo explicó el 9 de junio de 2025 el abogado Víctor Mosquera- mientras esperaba la recuperación de Miguel Uribe Turbay- el director de la UNP no atendió ninguno de los requerimientos presentados por el senador y precandidato presidencial.

Mosquera indicó que solamente en los primeros meses del 2025 se presentaron 23 solicitudes de reforzamiento de seguridad para Miguel Uribe Turbay. Esto debido al anuncio de su precandidatura presidencial.

Sin embargo, no recibieron ninguna respuesta satisfactoria por parte de la entidad. “La última se presentó el 5 de junio. En estas solicitudes se establecía por qué al candidato presidencial se le debía dar la protección adecuada”, detalló.

El jurista explicó la misma UNP ya había advertido en 2023 sobre los riesgos de seguridad de Miguel Uribe Turbay. Un año después, cuando el senador hizo pública su precandidatura a la Presidencia, no se le realizó otro estudio de seguridad ni se tuvo en cuenta que su esquema de protección debía ser robustecido.

En eventos fuera de la ciudad de Bogotá el senador y precandidato presidencial, advirtió Mosquera, iba acompañado de un reducido grupo de escoltas, lo que puso en constante riesgo su seguridad.