“Una alcahuetería”: senador se queja porque los congresistas se tomaron una semana de receso y revela que se ganan 2 millones diarios

El senador de Salvación Nacional, Germán Rodríguez, no ocultó su molestia por el receso legislativo del Congreso durante esta semana. Y la hizo pública durante la tarde de este miércoles, 7 de octubre, tras finalizar un evento protocolario de ascensos de la Policía.

Rodríguez fue de los pocos dirigentes políticos que acompañó a los uniformados al acto. “Es una alcahuetería”, afirmó.

Y le contó al país que “a nosotros nos pagan 2 millones de pesos diarios y al único que vi por ahí fue al senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez. De resto, no hay nadie. Nadie. ¿Dónde están los congresistas? ¿Dónde están los que se rasgaban las vestiduras? ¿Dónde están estos salvajes que decían que veníamos a mamar gallo?“, preguntó.

Agregó: “Aquí se ve, ustedes pueden ver, no vino ninguno y en toda la semana ha sido así”.

El Senado y la Cámara de Representantes hacen parte de la semana de receso en Colombia, entre el 5 y 9 de octubre de 2026, pese a que los dirigentes políticos se posesionaron el pasado 20 de julio y tienen pendientes el debate y aprobación de varios proyectos de ley.

Volviendo al evento de ascensos de la Policía, quien sí hizo presencia fue el exministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, quien pasó un mal rato porque el senador Rodríguez, quien fue oficial de la Armada de Colombia, se le acercó y le reclamó su participación en los ascensos.

Germán Rodríguez y Guillermo Alfonso Jaramillo. Foto: SEMANA

“Usted no tiene que estar aquí”, le reclamó Rodríguez a Jaramillo, mientras que el exministro le contestó que a él lo invitaron.

“Usted lastimó a las Fuerzas Militares. Me hace el favor y se retira; esto no se hace. Respete esta ceremonia, hágame el favor”, añadió Rodríguez al exministro.

Posteriormente, según se pudo ver en la transmisión, el exministro se salió del recinto.

Jaramillo se ha enfrentado a la Fuerza Pública a lo largo de su carrera política.

En 2013, cuando era secretario de Gobierno de Bogotá en la alcaldía de Gustavo Petro, aseguró, antes de que se iniciaran las investigaciones, que una acción policial habría sido “totalmente irregular” en un establecimiento nocturno en el que fallecieron seis personas y que la actuación de la Policía no habría sido la acorde.