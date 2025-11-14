Suscribirse

Confidenciales

Cristhian Mancera, precandidato presidencial, inscribió su Comité Significativo de Ciudadanos Colombianos por el Progreso

Mancera es abogado, líder comunitario y gestor de iniciativas binacionales entre Colombia y Estados Unidos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Confidenciales
15 de noviembre de 2025, 12:13 a. m.
Cristhian Mancera, precandidato presidencial
Cristhian Mancera, precandidato presidencial. | Foto: Suministrada a SEMANA

Cristhian Mancera Mejía, precandidato presidencial, hizo oficial su candidatura al inscribir en las instalaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá, su Comité Significativo de Ciudadanos Colombianos por el Progreso.

Mancera es abogado, líder comunitario y gestor de iniciativas binacionales entre Colombia y Estados Unidos, donde busca su aspiración de presentarse como candidato independiente a la Presidencia de la República de Colombia.

“Colombianos por el progreso nace del deseo ciudadano de construir un país distinto. Un país donde el Estado funcione, donde la justicia sea garantía, donde la seguridad sea prioridad y donde cada región sea escuchada con respeto. Mi compromiso es con la gente, con las comunidades, con los que trabajan todos los días para salir adelante”, afirmó Mancera.

Así mismo, inició la fase de recolección de firmas, el cual considera un proceso fundamental para conversar con la ciudadanía, escuchar sus necesidades y consolidar un proyecto nacional construido desde las regiones y con la participación directa de los colombianos.

Hoy damos un paso histórico hacia una candidatura ciudadana, seria, honesta y cercana. Mi invitación es a que los colombianos se unan a este proyecto para que juntos construyamos el país que merecemos”, agregó el precandidato.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ranking: los jugadores más caros de los cuadrangulares de la Liga Betplay, con dominio de Nacional y América

2. Julio César Triana hace cruda radiografía sobre el orden público en el Huila: “No podemos seguir con un Estado que mira hacia otro lado”

3. Confirman quiénes tendrán un fin de semana de cuatro días en Estados Unidos tras Acción de Gracias

4. Katiuska, del ‘Desafío Siglo XXI’, podría recibir importante reconocimiento tras su salida de la competencia

5. Bogotá para todos los bolsillos: guía de planes imperdibles del puente de noviembre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

precandidatorecolección de firmasRegistraduría Nacional

Noticias Destacadas

Cristhian Mancera, precandidato presidencial

Cristhian Mancera, precandidato presidencial, inscribió su Comité Significativo de Ciudadanos Colombianos por el Progreso

Redacción Confidenciales
Río Guainía

Colombia, primer país en declarar la Amazonía como reserva libre de gran minería e hidrocarburos

Redacción Semana
Felipe Córdoba y Yeferson Cossio.

Yeferson Cossio y el precandidato Felipe Córdoba donaron una tonelada de alimento para animales, hubo respaldo a su campaña

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.