Confidenciales

Cristhian Mancera, precandidato presidencial, inscribió su Comité Significativo de Ciudadanos Colombianos por el Progreso

Mancera es abogado, líder comunitario y gestor de iniciativas binacionales entre Colombia y Estados Unidos.

15 de noviembre de 2025, 12:13 a. m.