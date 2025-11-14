Confidenciales
Cristhian Mancera, precandidato presidencial, inscribió su Comité Significativo de Ciudadanos Colombianos por el Progreso
Mancera es abogado, líder comunitario y gestor de iniciativas binacionales entre Colombia y Estados Unidos.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
Cristhian Mancera Mejía, precandidato presidencial, hizo oficial su candidatura al inscribir en las instalaciones de la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá, su Comité Significativo de Ciudadanos Colombianos por el Progreso.
Mancera es abogado, líder comunitario y gestor de iniciativas binacionales entre Colombia y Estados Unidos, donde busca su aspiración de presentarse como candidato independiente a la Presidencia de la República de Colombia.
“Colombianos por el progreso nace del deseo ciudadano de construir un país distinto. Un país donde el Estado funcione, donde la justicia sea garantía, donde la seguridad sea prioridad y donde cada región sea escuchada con respeto. Mi compromiso es con la gente, con las comunidades, con los que trabajan todos los días para salir adelante”, afirmó Mancera.
Así mismo, inició la fase de recolección de firmas, el cual considera un proceso fundamental para conversar con la ciudadanía, escuchar sus necesidades y consolidar un proyecto nacional construido desde las regiones y con la participación directa de los colombianos.
“Hoy damos un paso histórico hacia una candidatura ciudadana, seria, honesta y cercana. Mi invitación es a que los colombianos se unan a este proyecto para que juntos construyamos el país que merecemos”, agregó el precandidato.