Mario Hernández apuesta por el Caquetá y lanza campaña para invitar a los colombianos a “levantarse a trabajar”

El empresario Mario Hernández está combinando dos apuestas en Colombia: la expansión de su marca hacia ciudades intermedias y una campaña con la que busca transmitir un mensaje de trabajo, consumo e inversión en el país.

La compañía abrió recientemente su primera tienda en Florencia, Caquetá, mientras su fundador puso en marcha una iniciativa para regalar café durante octubre.

La nueva tienda comenzó operaciones en el Centro Comercial Gran Plaza de Florencia y es la primera de la marca en ese departamento. La decisión estuvo precedida por un análisis de tráfico, demografía y comportamiento de compra, así como por el hecho de que en esa región ya tenían compradores que adquirían sus productos por internet.

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Florencia tiene una población proyectada cercana a 188.600 habitantes para 2026 y alrededor de siete de cada diez residentes son mayores de edad. La empresa también destaca el peso de la población joven y la actividad ganadera del departamento como elementos que tuvo en cuenta para llegar a esa zona del país.

En diálogo con SEMANA, Hernández aseguró que la apertura forma parte de una estrategia para ampliar la presencia de la marca fuera de las principales capitales.

“Estamos cubriendo el país”, afirmó y agregó que la tienda en esa ciudad ha tenido un buen desempeño desde su apertura. La compañía ya tiene presencia, entre otras ciudades, en Armenia, Pereira, Cali, Medellín, Cartagena, Santa Marta, Cúcuta, Bucaramanga, Tunja y Pasto.

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El empresario cuestionó la idea de que el consumo de productos de mayor precio esté concentrado exclusivamente en Bogotá, Medellín o las demás grandes capitales. Según explicó, las ciudades intermedias tienen consumidores con capacidad adquisitiva, particularmente en regiones vinculadas a actividades agropecuarias.

“Hay gente ganadera y con buenos ingresos del agro”, sostuvo Hernández, quien agregó que en esos mercados puede haber menos consumidores, pero existe demanda por bienes y servicios de mayor valor.

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La expansión territorial de esta marca colombiana coincide con el lanzamiento de “Un café con Mario Hernández”, campaña que estará vigente hasta el 31 de octubre. La iniciativa contempla entregar café en tiendas Juan Valdez participantes, de lunes a viernes durante las mañanas. Desde el 12 de octubre también habrá dispensadores móviles en diferentes puntos de Bogotá.

Hernández explicó que el objetivo es aprovechar un hábito cotidiano para enviar un mensaje alrededor del trabajo y la actividad productiva.

“Estamos invitando a la gente a un café por la mañana, que es lo primero que uno hace, y charlar con la gente, pensar qué va a hacer durante el día, cómo vamos a ayudar a construir el país y cómo nos unimos más”, afirmó.

El empresario Mario Hernández emprendió una campaña "El primer tinto lo invito yo" como motivación para los colombianos, luego del terremoto. Foto: El País

El empresario calcula que al menos 30.000 personas podrían participar en la iniciativa durante octubre. “Vamos adelante. Este país es maravilloso. Tomémonos un café y a trabajar”, señaló.

Hernández aseguró que la campaña no responde a una percepción de mayor pesimismo. Por el contrario, considera que el entorno ha mejorado, aunque insiste en que el país necesita aumentar la inversión, la producción y el ingreso por habitante.

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“Tenemos que impulsar a la gente, tenemos que invertir en el país”, dijo. También planteó que un mayor ingreso permitiría destinar más recursos a educación, salud, vivienda y seguridad.

La apertura en Florencia y la campaña del café terminan así conectadas por una misma decisión empresarial: ampliar mercado dentro de Colombia mientras la compañía busca asociar su crecimiento con un mensaje de mayor actividad económica y consumo en las regiones.