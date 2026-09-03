JEP se pronunció tras el asesinato de dos líderes sociales y dos firmantes de paz en Cauca

A través de un comunicado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) rechazó el asesinato de la lideresa indígena María Ovidia Palechor Anacona y su esposo, James Edímer Flor, ambos líderes sociales y defensores de los derechos de las víctimas, en hechos ocurridos el pasado martes, 1 de septiembre, en una vivienda ubicada en el corregimiento La Pedregosa, municipio de Cajibío, en Cauca.

James Edímer Flor y su esposa María Ovidia Palechor Anacona. Foto: API

Así mismo, la JEP rechazó los crímenes de José Deifer Giraldo y Yerlín Andrey Giraldo, padre e hijo y firmantes del Acuerdo Final de Paz, el pasado 28 de agosto en una zona rural de Cajibío.

“Ambos pertenecían a la Corporación Reencuentros y participaban en labores de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, en articulación con la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD)”, recalcó la JEP.

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la JEP señaló que, si bien se trata de hechos ocurridos en momentos y circunstancias diferentes, los cuatro asesinatos “generan una profunda preocupación por la persistencia de la violencia contra personas que han trabajado, desde distintos ámbitos, por la defensa de las víctimas, la construcción de paz y la transformación de sus territorios”.

En tal sentido, la JEP hizo un llamado a las autoridades para que lleven a cabo las investigaciones pertinentes que permitan dar con el paradero de los responsables de estos hechos e instó a que se fortalezcan las medidas de protección para líderes y lideresas sociales, defensores de derechos humanos, firmantes del Acuerdo de Paz y personas comprometidas con la construcción de paz en las diferentes regiones.

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“La JEP reitera que quienes participan en procesos de construcción de paz tienen derecho a ejercer sus labores y desarrollar sus proyectos de vida libres de amenazas y violencias. Asimismo, se solidariza con las familias, comunidades y organizaciones de María Ovidia Palechor Anacona, James Edímer Flor, José Deifer Giraldo y Yerlín Andrey Giraldo; honra su memoria y reafirma su compromiso con las víctimas y con la construcción de una paz que permita garantías efectivas de no repetición”, concluyó la JEP.