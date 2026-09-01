Terror en el Cauca: una pareja de esposos y líderes sociales fue asesinada por hombres armados en su propia casa

Sigue siendo preocupante la situación que se vive con los líderes sociales en diferentes zonas del país. En esta oportunidad, en el municipio de Cajibío, en el departamento del Cauca, dos de ellos fueron asesinados.

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Las víctimas fueron identificadas como James Flor y María Ovidia Palechor, esposos y reconocidos en la región por las labores que hacían como líderes comunitarios.

De acuerdo con las primeras informaciones que se han conodio hasta el momento, la pareja se encontraba tranquilamente en su vivienda cuando varios sujetos armados llegaron hasta el sitio, irrumpieron de manera violenta y les dispararon en repetidas oportunidades.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) confirmó lo ocurrido a través de sus redes sociales y aseguró que estos hechos generan una gran preocupación y afectan el tejido comunitario.

“Hacemos un llamado urgente al Gobierno Nacional, a las autoridades departamentales y municipales, y a los organismos competentes para que se adopten medidas efectivas de protección para los liderazgos sociales y comunitarios, se adelanten las investigaciones correspondientes”, señaló.

Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, también se pronunció para condenar el doble homicidio y recordó un encuentro que tuvo con María Ovidia en el que ella le explicó algunas de las afectaciones que tenía la comunidad de La Pedregosa tras sufrir un ataque por parte de las disidencias de Iván Mordisco.

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La funcionaria expresó su tristeza por lo ocurrido y pidió acciones contundentes para que los líderes tengan seguridad. “Nos duele que este sea el destino de quienes reivindican derechos frente a los grupos armados que son indolentes y crueles con la población inerme”, dijo.

“5 líderes asesinados en 8 días. Urge acciones para proteger a lideres sociales, especialmente en el departamento de Cauca”, añadió.

Según cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), en lo corrido del año han sido asesinados 103 líderes sociales, cifra que evidencia el peligro al que se enfrentan por cuenta de los grupos armados y las organizaciones criminales.