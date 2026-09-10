Cayó el “criptolavadero” más grande en la historia del país: la Fiscalía identificó una multimillonaria operación de lavado de activos

Una compleja red de lavado de activos quedó al descubierto luego de una investigación de la Fiscalía en la que se advierte cómo, a través de empresas fachadas y sociedades ficticias, delincuentes lograron lavar cerca de 2 billones de pesos producto de actividades relacionadas con el narcotráfico.

Capturado el “bróker” del narcotráfico. Tenía una compleja red de lavado de dinero

El expediente advierte que buena parte del lavado de activos se hizo a través de transacciones virtuales o criptoactivos, que luego eran retirados de manera urgente para convertirlos en efectivo que utilizaban en la compra de casas y vehículos de lujo. El entramado criminal quedó al descubierto en la investigación que se lideró desde la Dirección de Lavado de Activos de la Fiscalía.

“La Fiscalía General de la Nación, a través de las direcciones especializadas contra el lavado de activos y de extinción del derecho de dominio, adscritas a la Delegada para las Finanzas Criminales, siguió el rastro de estos recursos y detectó un entramado societario que, entre 2018 y 2026, habría sido utilizado para dar apariencia de legalidad a dineros procedentes del narcotráfico”, advirtió Sandra Liliana Mesa, directora especializada contra el Lavado de Activos.

Entre los hechos que llamaron la atención de la Fiscalía y que luego se convirtieron en elementos de prueba está que las empresas no tenían la capacidad operativa; hubo movimientos bancarios por altas sumas, transacciones con criptoactivos e inversiones de inmuebles y vehículos de alta gama sin justificación financiera. El lavado sumó más de 2,3 billones de pesos.

“El esquema inició con la conformación de nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio dedicados a obras de ingeniería civil, consultoría, servicios administrativos, reparación de maquinaria, intermediación cambiaria y servicios financieros. Las evidencias indican que varias de estas compañías carecían de infraestructura y capacidad operativa”, explicó Juan Felipe Cárdenas, director de Extinción de Dominio.

El considerado “criptolavadero” más grande en la historia del país quedó al descubierto con una investigación de la Fiscalía. Foto: Suministrada (API)

Además de las movidas financieras extrañas, la Fiscalía logró establecer cómo todos los estados y movimientos bancarios presentaban inconsistencias y aparecieron operaciones internacionales que, irónicamente, se reportaban entre las mismas empresas investigadas. Los movimientos incluían las inversiones en el mercado de criptoactivos.

“Los investigadores identificaron transferencias millonarias en una moneda digital conocida como USDT con empresas vinculadas a grupos narcotraficantes que han sido sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos”, explicó la Fiscalía.

Extinción de dominio

Luego de identificar la millonaria operación de lavado de activos que se gestó a través de los movimientos financieros en criptoactivos, la Fiscalía pudo establecer que dichas inversiones regresaron a través de la compra de bienes que incluyen vehículos de lujo, casas, apartamentos y la conformación de sociedades.

Los fiscales de la Dirección de Extinción de Dominio adelantaron operativos de incautación y medidas cautelares en bienes que superan los 10 millones de dólares, que incluyen casas y fincas en Medellín, sociedades y establecimientos de comercio; todos pasarán a la administración del Estado.

El considerado “criptolavadero” más grande en la historia del país quedó al descubierto con una investigación de la Fiscalía. Foto: Suministrada (API)

“De manera paralela, y como parte de un proceso de extinción del derecho de dominio, fueron decretadas medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre otros 36 bienes ubicados en Medellín y Envigado (cuatro inmuebles, 19 vehículos, nueve sociedades y cuatro establecimientos de comercio), cuyo valor estimado supera los 10,2 millones de dólares”, advirtió el director de Extinción de Dominio.

El responsable de esta millonaria operación de criptolavado fue identificado como Hugo Daniel Giraldo Santamaría y, según la Fiscalía, sería el presunto cabecilla de la organización y articulador de las actividades de monetización, compensación y entrega de recursos. Su esposa, Carolina María Giraldo, estaría relacionada con el manejo de grandes sumas de dinero y con el conglomerado societario.