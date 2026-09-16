Dos venezolanas intentaron pasar esto por el aeropuerto El Dorado y terminaron detenidas

Un operativo de inspección y control adelantado por la Policía Metropolitana de Bogotá en el Aeropuerto Internacional El Dorado permitió la captura en flagrancia de dos ciudadanas de nacionalidad venezolana.

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Las implicadas fueron interceptadas por las autoridades mientras pretendían abordar un vuelo hacia la ciudad de Cali, llevando consigo un importante cargamento de alucinógenos oculto bajo sus prendas de vestir.

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El procedimiento se llevó a cabo luego de que los uniformados adscritos a la Estación de Policía Aeropuerto identificaran a dos mujeres con una actitud sospechosa en las zonas públicas de la terminal.

Tras ser abordadas, los efectivos las trasladaron hacia un espacio privado y seguro con el fin de verificar su identidad y realizar el respectivo registro a persona.

Modalidad de ocultamiento y narcóticos incautados

Durante la inspección corporal, los agentes descubrieron que las mujeres llevaban adheridos a sus cuerpos 17 paquetes rectangulares envueltos en papel vinipel.

El operativo se llevó a cabo en el aeropuerto internacional El Dorado. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

La prueba técnica de identificación y el pesaje oficial confirmaron que transportaban un total de 11.380 gramos de droga, distribuidos en siete kilogramos de marihuana y cuatro kilogramos de clorhidrato de cocaína.

Según las indagaciones preliminares, los narcóticos tenían como destino final la capital del Valle del Cauca para su comercialización local.

Las dos capturadas y la sustancia incautada quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para dar inicio al proceso de judicialización por el delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes.

Balances operativos y controles en la terminal aérea

El comandante de la Estación de Policía del Aeropuerto El Dorado, el mayor Jhonatan Quintero, destacó que este constituye el segundo procedimiento del mes bajo la misma modalidad con personas de la misma nacionalidad que buscan mover sustancias hacia distintas regiones del país.

¡Más de 11 kilos de droga no llegaron a su destino!

Dos mujeres venezolanas fueron capturadas en flagrancia en el @BOG_ELDORADO cuando pretendían trasladar hacia Cali un cargamento de marihuana y cocaína oculto en sus cuerpos. La Policía incautó 11.380 gramos de estupefacientes. pic.twitter.com/Rchdms8p4F — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) September 16, 2026

Asimismo, la institución detalló que en lo corrido del año se han incautado cerca de 400 kilos de marihuana y 280 kilos de clorhidrato de cocaína en El Dorado.

Finalmente, la Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier irregularidad a través de la línea 123 y fortalecer la seguridad en la terminal aérea.