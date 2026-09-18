Un nuevo sismo fue registrado este viernes, 18 de septiembre, en el departamento del Chocó.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) actualizó el boletín preliminar y estableció que el movimiento tuvo una magnitud de 4,4, ocurrió a las 1:41 p. m. y tuvo una profundidad de 46 kilómetros.

El SGC registró un sismo de magnitud 4,4 a las 1:41 p. m., con epicentro en Istmina, Chocó, y una profundidad de 46 kilómetros. Foto: X @SGC

¿Por qué está temblando tanto en el Chocó?

El epicentro fue localizado en la jurisdicción de Istmina, Chocó, y, de acuerdo con el reporte actualizado del SGC, el evento se ubicó a unos 26 kilómetros de Sipí.

La localización reportada corresponde a una latitud de 4,43 y una longitud de -76,72.

El movimiento se presentó en medio del seguimiento que el SGC mantiene sobre la actividad sísmica del Chocó.

La entidad explicó a finales de agosto que, después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el 10 de agosto en San José del Palmar, ha identificado dos comportamientos sísmicos diferenciados en el departamento.

Uno corresponde a eventos alrededor de San José del Palmar, a profundidades aproximadas de entre 70 y 105 kilómetros, cuyo comportamiento es compatible con una secuencia de réplicas.

El otro se concentra principalmente en sectores como Sipí, Istmina, Medio San Juan y Litoral del San Juan, con profundidades de aproximadamente 30 a 60 kilómetros y características compatibles con un enjambre sísmico.

el SGC señaló que los sismos de este segundo grupo no necesariamente siguen el patrón de una secuencia de réplicas.

En un enjambre pueden presentarse movimientos de diferentes magnitudes y con una frecuencia variable, sin que exista necesariamente un único sismo principal claramente dominante.

La actividad sísmica en esta región está relacionada con la compleja configuración tectónica de Colombia.

El país se encuentra en una zona donde interactúan las placas de Nazca, Sudamericana y Caribe.

Buena parte de la sismicidad del Pacífico está asociada con la subducción de la placa de Nazca por debajo de la placa Sudamericana.

En el caso particular del Chocó, el SGC estudia si la gran energía liberada por el terremoto del 10 de agosto pudo haber modificado el estado de esfuerzos en la región y favorecido parte de la actividad posterior.

Chocó vuelve a temblar: SGC reportó movimiento Foto: AFP

Sin embargo, la entidad ha advertido que todavía no es posible establecer de manera concluyente una relación causal directa, ni un único mecanismo que explique todos estos eventos.

Con la información disponible, no se puede afirmar que el movimiento de magnitud 4,4 sea una réplica directa del terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto.

El SGC ha explicado que los eventos que conforman el enjambre identificado en sectores como Istmina y Sipí ocurren en una zona diferente y a menor profundidad que la ruptura principal del terremoto de agosto.

Temblor de hoy 18 de septiembre sacudió a Colombia en plena madrugada: SGC actualizó la magnitud

Por ello, la entidad continúa estudiando la evolución de esta actividad antes de establecer conclusiones definitivas.

El llamado de las autoridades es mantener la calma y fortalecer las medidas de preparación.

El SGC pidió a las personas que hayan sentido este sismo que lo reporten mediante la plataforma ‘Sismo Sentido’.

Los testimonios ciudadanos permiten conocer cómo fue percibido el movimiento en diferentes lugares y ayudan a los especialistas a estimar su intensidad