¿El epicentro de la Tercera Guerra Mundial? La base más peligrosa de Rusia fuera de su territorio

El incremento de la presencia militar rusa fuera de sus fronteras habituales amplía el margen de maniobra de Moscú y podría convertirse en un punto de tensión de alto riesgo e incluso desencadenar un conflicto a nivel mundial.
La base militar en Siria
La pieza central de esta estrategia es la Base Naval de Tartús, ubicada en territorio sirio. Esta instalación es considerada actualmente como el enclave de apoyo más relevante para el Kremlin fuera de lo que fue la antigua Unión Soviética.
Esta base sería clave porque le da a la marina rusa un acceso directo y permanente al mar Mediterráneo, superando las limitaciones geográficas que tenía antes.
Desde este punto geográfico, Rusia asegura la protección de rutas marítimas esenciales y, además, también establece una plataforma logística para proyectar su fuerza militar hacia regiones clave como África y el resto de Medio Oriente.
Un polvorín en una región de alta sensibilidad
Para muchos observadores, no es exagerado pensar que la ciudad de Tartús podría desatar un conflicto mayor, por estar en una de las regiones más inestables del mundo.
Medio Oriente es un área donde convergen múltiples factores de riesgo, como conflictos bélicos activos que involucran a diversos actores regionales, una densa concentración de intereses energéticos globales o la presencia militar constante de múltiples potencias mundiales compitiendo por influencia.
El desafío por la supremacía global
Más allá de ser una simple instalación de reabastecimiento, Tartús simboliza la ambición de Rusia de consolidarse como una potencia de alcance global indiscutible. El reforzamiento de esta base le permite al Kremlin competir directamente con la presencia militar de otras naciones y mantener una influencia sostenida en decisiones geopolíticas que afectan a todo el hemisferio.
En última instancia, la permanencia y el fortalecimiento de Rusia en esta región sensible subraya un cambio en el equilibrio de poder, donde Tartús se posiciona como un punto estratégico clave en el que se miden las fuerzas que podrían definir el futuro de la paz mundial.