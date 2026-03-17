Cuba da otro giro histórico: permitirá a los cubanos en el exterior invertir y crear empresas en la isla por primera vez

La diáspora cubana podrá invertir y manejar empresas en múltiples sectores de la economía de la isla, incluido el bancario, anunció este lunes La Habana, que está en conversaciones con Estados Unidos.

De su lado, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que espera “tener el honor de tomar Cuba” durante su segundo mandato.

“Creo realmente que tendré el honor de tomar Cuba, de alguna manera”, dijo a periodistas Trump en el Despacho Oval. “Quiero decir liberarla, o tomarla. Creo que puedo hacer lo que quiera”, añadió.

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La administración Trump presiona para que el presidente Miguel Díaz-Canel abandone el poder, según dijo este lunes The New York Times, que citó a cuatro personas cercanas a esas conversaciones. Poco antes, el gobierno comunista había anunciado que los cubanos residentes en el exterior podrán invertir y tener sus propias empresas en la isla comunista.

“Cuba está abierta a mantener una relación comercial fluida con empresas estadounidenses” y “también con cubanos residentes en Estados Unidos y sus descendientes”, anunció el ministro cubano de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva, en una entrevista con la cadena de televisión estadounidense NBC difundida este lunes.

Donald Trump y la bandera de Cuba Foto: Getty Images / AP

El anuncio se produce en momentos en que Cuba, bajo embargo de Estados Unidos desde 1962, atraviesa por una crisis energética que ha paralizado casi por completo su economía después de que Washington cortara los envíos de petróleo desde Venezuela, su principal proveedor, y amenazara con sanciones a otros países que le vendan combustible. La isla de 9,6 millones de habitantes, sufrió este lunes un apagón generalizado, el sexto en casi un año y medio.

En otra entrevista con la televisión cubana, Pérez-Oliva explicó que los emigrados “podrán asociarse con una entidad pública o privada” ya existente en la isla, o crear la propia privada, y que para ello “no existe ninguna limitación”. Entre otros sectores, mencionó los bancos de inversión, la agricultura con la entrega de tierra en usufructo, la producción de energía y de alimentos.

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Pérez-Oliva subrayó que el embargo de Estados Unidos “es el principal obstáculo para el desarrollo de todas las transformaciones” que Cuba “está implementando en el ámbito económico”, aseguró. “Nos priva del acceso a la financiación, al acceso a la tecnología, al acceso a los mercados” y actualmente el “acceso al combustible”, apuntó.

La crisis energética golpea sectores vitales de la economía cubana, como el turismo, el níquel y el tabaco, y obligó al gobierno a adoptar un plan de contingencia, que incluye un drástico racionamiento de la gasolina que afecta gravemente a todos los sectores.

Bandera de Cuba en La Habana. Foto: Getty Images

“Se han abierto todos los canales que permite la legislación cubana para que los cubanos residentes puedan insertarse de manera plena en el desarrollo económico y social de nuestro país”, añadió el ministro durante la entrevista. Subrayó que la apertura no solo se aplicará a “emprendimientos pequeños”, sino a “grandes inversiones, especialmente en infraestructuras”.

Hasta hace poco el 80% de la economía cubana se basaba en un sistema de producción planificado y centralizado por empresas estatales, la crisis impulsó al gobierno a abrirse al sector privado.

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En 2021 se permitió nuevamente la actividad de pequeñas y medianas empresas privadas. Al cierre de 2025, existían unas 10.000 que representaban el 15% del PIB y empleaban a más del 30% de la población activa. A inicios de marzo, el gobierno cubano autorizó, por primera vez en casi 60 años la asociación entre empresas públicas y privadas.

Hasta entonces, las únicas empresas mixtas existentes eran las constituidas entre el Estado cubano y compañías extranjeras no estadounidenses. El embargo impide a los empresarios de Estados Unidos hacer negocios en Cuba.

Con información de AFP.