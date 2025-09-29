Jordan Barrera contó qué pasó con el árbitro del Colombia vs. Arabia Saudí en el Mundial Sub-20: hubo risas

Llegaron las reacciones al triunfo 1-0 de Colombia, sobre Arabia Saudí, en la primera fecha (grupo F) del Mundial Sub-20 en Chile 2025. Fue este lunes, 29 de septiembre, en el estadio Fiscal de Talca y con gol de Óscar Perea.

De hecho, uno de los que se tomó los micrófonos post partido fue Jordan Barrera, jugador de La Tricolor y quien asistió a Perea para la anotación final a los 64′. Barrera, entre risas, destapó un gracioso cruce con el central del compromiso.

Tan pronto como Colombia anotó el gol, el banco técnico de Arabia Saudí usó la tarjeta verde para que el tanto fuera revisado por una presunta falta previa de Barrera sobre un jugador árabe.

El central decidió que no había falta previa al gol para anular el tanto de Perea, y como ya se volvió costumbre en el fútbol, informó su decisión a todo el estadio por medio del intercomunicador.

No obstante, el árbitro habló en inglés, y Jordan Barrera no le entendió. De hecho, al jugador cafetero se le vio algo alterado, pues creía que le habían anulado el tan ansiado gol a Colombia.

“Eso estaba diciendo allá (risas). Primero no le entendía el inglés; ya después, gracias a Dios, dijo que fue gol y toda la alegría y todos contentos”, dijo Barrera en diálogo con FCF Media.

Sobre su desempeño en general, opinó: “El profe (César Torres) me ha ayudado a pensar mucho en defensa, en ayudarlos en defensa, y es una muestra de ello”.

Respecto el partido venidero, ante Noruega, Jordan lanzó: “Creo que es un rival duro, acaba de sacar la victoria, y bueno, ahora a pensar en ellos y el profesor sabrá qué tenemos que mejorar para afrontar ese partido de la mejor manera”.

🎥 "Le agradecemos a la gente que nos vino a apoyar" Jordan Barrera, jugador de la Selección Colombia Masculina Sub 20.🎙️🗣️#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/a4YarREgtx — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) September 30, 2025

Más reacciones al triunfo de Colombia

La figura elegida del partido, Óscar Perea, habló con DSports tras el juego y lanzó: “Gracias a los compañeros por el desempeño en el campo, el trabajo en equipo y a Dios. Sabemos lo que es un Mundial, aunque sea la primera experiencia que vivimos (...) Sabemos que los rivales van a ser así de duros. Sabemos que nada va a ser fácil”.

Óscar Perea, la figura del partido en el duelo de Colombia contra Arabia Saudí. | Foto: FIFA via Getty Images

Otro que dejó sensaciones post-partido fue Kener González: “Es un orgullo y una responsabilidad llevar la cinta de capitán de mi país como lo hice hoy. Ellos tienen buenos jugadores, fueron competitivos, pero supimos sacarlo adelante”.