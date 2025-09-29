Suscribirse

Arabia Saudita usó la tarjeta verde contra la Selección Colombia, pero no le sirvió: esto fue lo que pasó

El partido entre asiáticos y sudamericanos estuvo apretado de inicio a fin.

Redacción Deportes
30 de septiembre de 2025, 2:01 a. m.
Colombia vs. Arabia Saudita en el Mundial Sub 20.
Colombia vs. Arabia Saudita en el Mundial Sub 20. | Foto: Getty Images

La Selección Colombia venció 1 a 0 a Arabia Saudita por la primera fecha del grupo F del Mundial Fifa Sub 20 de Chile. Óscar Perea marcó el único tanto del encuentro.

Ante el tanto de Perea, Arabia Saudita solicitó la tarjeta verde, pues reclamaba una falta previa de Jordan Barrera, quien le dio la asistencia a Óscar.

El juez central del juego se acercó al monitor del VAR, pero no cambió su decisión y mantuvo el gol de la Selección Colombia, que es entrenada por el profesor César Torres.

Pero, ¿qué es la tarjeta verde? En el Mundial Sub 20 funciona el Football Video Support (FVS), un sistema que le permite a los técnicos solicitar la revisión de una jugada.

Contexto: Tabla de posiciones Mundial Sub-20: así quedó Colombia en el grupo F tras jugar con Arabia Saudita

Esto es muy diferente al VAR, ya que, lo que se decide en el terreno no se revisa inmediatamente. Solo se mira si un entrenador considera errónea una decisión. Los jugadores pueden sugerirle a su estratega la verificación de una acción, pero estos no entregan la tarjeta verde al cuarto árbitro.

La tarjeta verde se puede usar dos veces por cada equipo y solo si hay o no gol, si hay o no penal, si hay una roja directa o si se le saca tarjeta a un jugador equivocado.

El nuevo modelo de pedido del VAR se está utilizando en la Copa Mundial Sub 20 de Chile.
Referencia del monitor VAR. | Foto: AFP

Entre otras cosas de la Copa del Mundo Sub 20, Estados Unidos goleó a Nueva Caledonia por 9 goles a 1. La gente no se había terminado de sentar en el estadio El Teniente en Rancagua (a unos 100 km de Santiago) cuando la selección norteamericana empezó a demostrar la diferencia de poderes con Nueva Caledonia, por el grupo E.

El mediocampista Benjamin Cremaschi anotó un triplete, con tantos en el 2′, 4′ y el 37′. Aportaron a la cuenta Nikolas Tsakiris en el 7′, Frankie Westfield en el 28′, y Nolan Norris con un doblete en el 35′ y el 44′.

En el segundo tiempo, ampliaron la ventaja Taha Habroune en el 68′ y Cole Campbell en el 74′. Pese a la goleada, el portero caledonio Noa Muller saltó por los aires una y otra vez para salvar a su país de los embistes estadounidenses.

En el minuto 70, el portero estadounidense erró groseramente al ceder la pelota a Wapae Simane, y le regaló el gol del honor a Nueva Caledonia, el primero de este país en una cita mundialista en cualquier categoría.

*Con información de AFP.

Arabia Saudita Selección Colombia Colombia Mundial Sub 20 FIFA

