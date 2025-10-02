Suscribirse

Tabla de posiciones del Mundial Sub-20: así queda Colombia tras el agónico Nigeria vs. Arabia Saudita

Colombia sigue líder, Noruega le sigue el paso y entre Nigeria y Arabia Saudita salió el virtual primer eliminado.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

3 de octubre de 2025, 1:47 a. m.
Tabla de posiciones, grupo F, Mundial Chile Sub-20 2025: así quedó Colombia.
Tabla de posiciones, grupo F, Mundial Chile Sub-20 2025: así quedó Colombia. | Foto: Getty Images

Este jueves, 2 de octubre, se jugó completa la segunda fecha del grupo F en el Mundial Sub-20 de Chile 2025. Sobre las 3:00 p.m. (hora colombiana), la Selección Colombia y Noruega vieron acción en el estadio Fiscal de Talca, y culminaron con un pálido empate 0-0.

Dicho resultado ponía la expectativa para el segundo juego del día, a cargo de Nigeria y Arabia Saudí. La victoria de alguno de los dos los colocaba en pelea, pues ambos cayeron en la primera fecha, y el que cediera los tres puntos quedaría parcialmente eliminado.

Se trató de un duelo emocionante entre africanos y asiáticos: dejaron un marcador final de cinco goles, pero fue Nigeria quien se hizo con la victoria. A los 90+3′ todo iba 2-2, pero una mano en el área terminó condenando a Arabia Saudita.

Daniel Bameyi se paró detrás del balón y anotó de penal el gol del triunfo sobre Arabia Saudí, dándole vida a Nigeria en el grupo F de la competencia.

Datos generales del partido

  • Marcador final: Nigeria 3 - 2 Arabia Saudí
  • Fecha: 2 de octubre de 2025 (fecha 2, grupo F, Mundial Sub-20 2025)
  • Estadio: Fiscal de Talca
  • Alineaciones:

Nigeria: Ebenezer Ifeanyi Harcourt; Amos Onyejefu Ochoche, Ahmed Olamide Akinyele, Daniel Bameyi, Odinaka Emmanuel Okoro; Israel Isaac Ayuma, Daniel Daga, Salihu Nasiru, Tahir Maigana, Sani Suleiman, Kparobo Arierhi. DT: Aliyu Zubairu.

Arabia Saudí: Hamed Al-Shanqiti; Nawaf bin Abdullah bin Mohammed, Mohammed bin Ali bin Mohammed, Saud bin Mohammed bin, Awad Aman; Farhah Al Shamrani, Bassam bin Abdullah bin Ali Dahash, Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali, Rakan Khalid Al Ghamdi, Amar bin Hamed bin Mohammed; Thamer Al-Khaibari. DT: Marco Alexandre de Souza.

Triunfo de Nigeria sobre Arabia Saudí en el Mundial Sub-20.
Triunfo de Nigeria sobre Arabia Saudí en el Mundial Sub-20. | Foto: FIFA via Getty Images

Tabla de posiciones - grupo F - Mundial Sub-20: así queda Colombia

El panorama parcial le sonríe a Colombia, pero nada está dicho aún. La Tricolor lidera el grupo F con cuatro puntos, mismos que Noruega (2). Tercero asoma Nigeria, con tres unidades, y última queda Arabia Saudí con ningún punto y virtualmente eliminada.

  1. Colombia | 2 PJ | +1 DG | 4 Pts
  2. Noruega | 2 PJ | +1 DG | 4 Pts
  3. Nigeria | 2 PJ | 0 DG | 3 Pts
  4. Arabia Saudí | 2 PJ | -2 DG | 0 Pts
Titular de Colombia, ante Noruega, en el estadio Fiscal de Talca.
Colombia, líder del grupo F en el Mundial Sub-20 2025. | Foto: FIFA via Getty Images

De infarto: así será la última fecha del grupo F

En esta edición del Mundial Sub-20 de Chile 2025 son países divididos en seis zonas con cuatro selecciones cada una (grupos de la A a la F). Pasarán a octavos de final los dos mejores de cada grupo y los cuatro mejores terceros.

Contexto: Tarjeta verde salvó a Colombia de papelón en el Mundial Sub-20: esto pasó

Colombia tiene medio pie en la ronda de 16 mejores. Así será la última fecha:

5 de octubre de 2025

6:00 p.m. Arabia Saudí vs. Noruega

6:00 p.m. Nigeria vs. Colombia

*Los horarios corresponden a territorio colombiano

Noticias Destacadas

