Tabla de posiciones del Mundial Sub-20: así queda Colombia tras el agónico Nigeria vs. Arabia Saudita
Colombia sigue líder, Noruega le sigue el paso y entre Nigeria y Arabia Saudita salió el virtual primer eliminado.
Este jueves, 2 de octubre, se jugó completa la segunda fecha del grupo F en el Mundial Sub-20 de Chile 2025. Sobre las 3:00 p.m. (hora colombiana), la Selección Colombia y Noruega vieron acción en el estadio Fiscal de Talca, y culminaron con un pálido empate 0-0.
Dicho resultado ponía la expectativa para el segundo juego del día, a cargo de Nigeria y Arabia Saudí. La victoria de alguno de los dos los colocaba en pelea, pues ambos cayeron en la primera fecha, y el que cediera los tres puntos quedaría parcialmente eliminado.
Se trató de un duelo emocionante entre africanos y asiáticos: dejaron un marcador final de cinco goles, pero fue Nigeria quien se hizo con la victoria. A los 90+3′ todo iba 2-2, pero una mano en el área terminó condenando a Arabia Saudita.
Daniel Bameyi se paró detrás del balón y anotó de penal el gol del triunfo sobre Arabia Saudí, dándole vida a Nigeria en el grupo F de la competencia.
Datos generales del partido
- Marcador final: Nigeria 3 - 2 Arabia Saudí
- Fecha: 2 de octubre de 2025 (fecha 2, grupo F, Mundial Sub-20 2025)
- Estadio: Fiscal de Talca
- Alineaciones:
Nigeria: Ebenezer Ifeanyi Harcourt; Amos Onyejefu Ochoche, Ahmed Olamide Akinyele, Daniel Bameyi, Odinaka Emmanuel Okoro; Israel Isaac Ayuma, Daniel Daga, Salihu Nasiru, Tahir Maigana, Sani Suleiman, Kparobo Arierhi. DT: Aliyu Zubairu.
Arabia Saudí: Hamed Al-Shanqiti; Nawaf bin Abdullah bin Mohammed, Mohammed bin Ali bin Mohammed, Saud bin Mohammed bin, Awad Aman; Farhah Al Shamrani, Bassam bin Abdullah bin Ali Dahash, Ziyad bin Abdullah bin Ali Al Abdali, Rakan Khalid Al Ghamdi, Amar bin Hamed bin Mohammed; Thamer Al-Khaibari. DT: Marco Alexandre de Souza.
Tabla de posiciones - grupo F - Mundial Sub-20: así queda Colombia
El panorama parcial le sonríe a Colombia, pero nada está dicho aún. La Tricolor lidera el grupo F con cuatro puntos, mismos que Noruega (2). Tercero asoma Nigeria, con tres unidades, y última queda Arabia Saudí con ningún punto y virtualmente eliminada.
- Colombia | 2 PJ | +1 DG | 4 Pts
- Noruega | 2 PJ | +1 DG | 4 Pts
- Nigeria | 2 PJ | 0 DG | 3 Pts
- Arabia Saudí | 2 PJ | -2 DG | 0 Pts
De infarto: así será la última fecha del grupo F
En esta edición del Mundial Sub-20 de Chile 2025 son países divididos en seis zonas con cuatro selecciones cada una (grupos de la A a la F). Pasarán a octavos de final los dos mejores de cada grupo y los cuatro mejores terceros.
Colombia tiene medio pie en la ronda de 16 mejores. Así será la última fecha:
5 de octubre de 2025
6:00 p.m. Arabia Saudí vs. Noruega
6:00 p.m. Nigeria vs. Colombia
*Los horarios corresponden a territorio colombiano