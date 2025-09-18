FIFA entregó la última actualización de su ranking mundial de selecciones. Colombia se trepó a la decimotercera casilla, mientras que Argentina perdió el liderato a manos de España.

Aunque el ascenso de la Tricolor estaba confirmado desde la semana pasada, todavía faltaba que el ente rector del fútbol mundial lo hiciera oficial.

La Selección Colombia sumó un total de 12.64 puntos gracias a las victorias sobre Bolivia y Venezuela, que le permitieron sentenciar su tiquete directo al Mundial de 2026.

Con esos resultados, el combinado nacional desplazó de su posición a México, próximo rival que enfrentará en amistoso el 11 de octubre.

Colombia sueña con meterse a los primeros lugares del escalafón para ser cabeza de serie en la Copa del Mundo, sin embargo, necesita seguir ganando y que sus rivales directos empiecen a perder como le pasó a Alemania en esta doble fecha.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia | Foto: AP

Argentina cae al tercer puesto

Pero el movimiento más importante de esta actualización se dio en la cima del ranking. Argentina dejó de ser el líder, cayendo al tercer lugar por detrás de España y Francia.

“España ha vuelto a la cima de la clasificación tras un sensacional comienzo en la fase de clasificación para la Copa Mundial. Comenzó su campaña con una victoria por 0-3 en Bulgaria, y luego culminó sus dos victorias consecutivas fuera de casa con una goleada por 0-6 a Turquía. La Roja ocupó por última vez el primer puesto de la clasificación en junio de 2014, cuando era campeona del mundo y de Europa”, reza el comunicado de la FIFA.

Así explicaron los cambios en el podio: “Argentina ya se había asegurado el primer puesto en la clasificación de la Conmebol antes de su derrota en la última jornada ante Ecuador. Sin embargo, esa derrota le ha hecho perder el primer puesto en la clasificación mundial. La albiceleste es ahora tercera, con Francia en segundo lugar tras sus victorias consecutivas sobre Ucrania e Islandia”.

Lionel Messi, capitán de Argentina | Foto: AP

Portugal desplazó a Brasil del quinto lugar, mientras que Croacia se metió novena. Italia es el nuevo inquilino del Top 10, sacando a Alemania y confirmando que está en camino a recuperar ese rótulo como gigante de Europa.

La próxima actualización del ranking FIFA se entregará el día 22 de octubre, tomando los partidos a disputarse ese mes. Colombia tendrá un par de partidos amistosos en Estados Unidos, mientras que sus rivales europeos seguirán el camino hacia el Mundial en las eliminatorias.

Otras confederaciones como Asia y África empezarán a dar nuevos clasificados a la cita orbital, completando paulatinamente la lista de 48 participantes que se pondrán cita a mediados del año entrante.

Ranking FIFA - actualizado al 18 de septiembre de 2025

1. España - 1875.37 puntos

2. Francia - 1870.92 puntos

3. Argentina - 1870.32 puntos

4. Inglaterra - 1820.44 puntos

5. Portugal - 1779.55 puntos

6. Brasil - 1761.6 puntos

7. Países Bajos - 1754.17 puntos

8. Bélgica - 1739.54 puntos

9. Croacia - 1714.2 puntos

10. Italia - 1710.06

...