Dan puesto en FIFA a directivo del FPC acusado de supuestas amenazas a jugadores: “No puede suceder”

José Fernando Salazar es el directivo que durante la semana en curso recibió la notificación que lo acredita como miembro de la Comisión de Desarrollo Técnico de la FIFA.

Su nombramiento se hizo oficial a través de una carta que se hizo pública en Colombia por medio de redes sociales.

Aunque sea una noticia relevante para el FPC, hay algunos lunares sobre el nombre de este que han sido acumulados a lo largo de los últimos años.

José Fernando Salazar, dirigente de Águilas Doradas | Foto: Captura Win Sports

Dos jugadores, uno del Deportivo Cali y otro más de Independiente Medellín, hicieron públicas acusaciones en contra de Salazar por supuestas amenazas recibidas en Liga BetPlay.

A finales de octubre pasado, quien denunció esas presuntas amenazas fue Áviles Hurtado, quien dijo en rueda de prensa todo lo vivido en el estadio de Águilas Doradas.

“Es muy triste (...) y no puede ser que amenace a compañeros. Tengo entendido que es el dueño de Águilas, le estaba gritando a compañeros”, apuntó.

“Es muy complicado concentrarse en un partido cuando te amenazan de afuera”, extendió en dicha oportunidad.

Alejandro Pino Calad, periodista deportivo, también recordó estas cuestiones y recordó que “no es la primera vez que lo hace”.

Al otro caso que hacía referencia era uno que dio a conocer el defensor, Andrés Cadavid. Este por medio de un video acusó a Salazar.

“Hasta cuándo vamos a permitir que ese señor Salazar venga a bravearnos”, apuntó molesto mientras vestía los colores de Independiente Medellín.

La gravedad del caso tendría un trasfondo más allá de las palabras: “No papito. Y el escolta sacando pistola, yendo a la camioneta”.

“Se está equivocando. Así no es. Ya nadie se le arruga y no estoy de acuerdo”, acabó Cadavid.

En su defensa, el dirigente de Águilas respondió al caso de Cadavid durante una entrevista con Un Break: “Eso es una acusación temeraria. Antes de eso estábamos en negociaciones para ir a Águilas”.

Polémica por puesto de Salazar en FIFA

A pesar de lo que se ha dicho del citado, una comunicación oficial de FIFA lo estableció en el cargo que ahora ocupará en la entidad presidida por Gianni Infantino.

Este es el comunicado oficial que notifica a José Fernando Salazar:

🚨 El Secretario General de la FIFA notificó oficialmente a Jose Fernando Salazar, CEO de #ÁguilasDoradas, su nombramiento como miembro de la Comisión de Desarrollo Técnico para el periodo 2025–2029 🏆



👀 Cumpliendo con todos los estándares y lineamientos estatutarios de la… pic.twitter.com/d8L1aAheaY — Pipe Sierra (@PSierraR) October 29, 2025

Nombramiento para las comisiones permanentes de la FIFA durante el mandato 2025-2029

Estimado Sr. Salazar:

Es una enorme satisfacción y honor comunicarle que, como resultado de las decisiones que adoptó el Consejo de la FIFA el 2 octubre 2025, se ha decretado su nombramiento para la Comisión de Desarrollo Técnico durante el mandato 2025-2029 en calidad de: miembro.

El nombramiento está sometido a las disposiciones pertinentes de los Estatutos de la FIFA y del Reglamento de Gobernanza de la FIFA.

A continuación recibirá un mensaje por correo electrónico, en el que se le solicitará que complete o confirme su información personal para que la administración de la FIFA pueda ayudarle en su nuevo cargo.

Tenga en cuenta que la Oficina Ejecutiva de la FIFA se encuentra a su entera disposición en caso de que necesite aclaraciones o asistencia.

De ser así, no dude en ponerse en contacto con Hassan Khan, responsable sénior del Departamento del Congreso y las Comisiones, y Lilia Vinogradova, jefa del Departamento del Congreso y las Comisiones, en la dirección de correo electrónico committees@fifa.org.