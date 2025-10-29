Suscribirse

Indignación en Deportivo Cali por lo que dijo Avilés Hurtado recién sacados de Liga: hay molestia

Ante los medios de comunicación, desestimó un término con el que fue calificada la eliminación en el Torneo Finalización.

Redacción Deportes
29 de octubre de 2025, 6:23 p. m.
Avilés Hurtado dejó estas declaraciones tras la eliminación del Deportivo Cali
Avilés Hurtado dejó estas declaraciones tras la eliminación del Deportivo Cali. | Foto: Captura a video de @PonchoMorales85

Deportivo Cali no logró el objetivo que tenía trazado en el segundo semestre de 2025. Una vez más, el verdiblanco se quedó sin jugar unas finales de Liga BetPlay, tras lo que fue su derrota ante Alianza FC, en casa, el equipo que dirige Alberto Gamero firmó su salida prematura del torneo Finalización.

Deportivo Cali vs. Alianza FC por Liga BetPlay 2025-II
Deportivo Cali vs. Alianza FC por Liga BetPlay 2025-II | Foto: Colprensa

A pesar de que siguen habiendo puntos en juego, las cuentas ya no dan para pensar en su entrada a los ocho mejores.

Para la afición de un histórico con el cuadro azucarero es grande, dado que se repite la triste historia semestre a semestre.

“No es un fracaso”

Dicha frustración se sumó con molestia para los aficionados de Cali, luego de las declaraciones que entregó al final del juego un experimentado como Avilés Hurtado.

En conversación con los medios de comunicación, este soltó: “No lo veo como un fracaso”.

A pesar de conocer la situación reciente del equipo, cambió el discurso y dijo: “Es un aprendizaje más; el camino al éxito no es lineal... tienen que pasar estar cosas”.

A sus 38 años, entre la poca autocrítica que este hizo, Hurtado agregó: “Nos ha faltado, estamos dolidos y frustrados, pero es una oportunidad para replantear. Mejorar hacia el futuro”.

Contexto: Escándalo en Millonarios: figura habría preferido “la noche y la fiesta”; lo borraron

Al parecer, para el atacante este tipo de escenarios lo hacen sentir mal: “En lo personal estoy dolido. Me dan ganas de salir corriendo”.

“Tengo por qué luchar. Hay que seguir trabajando”, completó ante los medios deportivos caleños.

Molestia entre la afición del Cali

Para los aficionados del Cali solo quedó hacer evidente su malestar a través de comentarios de redes como X.

Allí varios alojaron mensajes en contra de las palabras de Avilés, quien llegó apenas para el segundo semestre de 2025.

“¿Hay que ser muy descarado o es que están en el SENA aprendiendo?“, escribió un usuario de la red social.

Los hinchas en Palmaseca reclamaron por el bajo nivel de los jugadores del Deportivo Cali.
Los hinchas en Palmaseca reclamaron por el bajo nivel de los jugadores del Deportivo Cali. | Foto: Aymer Andrés Álvarez

“Dizque no clasificar entre 8 equipos en un torneo tan malo no es fracaso, se tiene que largar ya mismo”, cargó el mismo en contra del jugador.

Otra seguidora de los caleños no justificó lo dicho por Hurtado, pues este vive apenas la primera eliminación, mientras que los hinchas de siempre extienden un calvario que parece no acabar.

“Avilés lleva una temporada en el Cali, claro que su dimensión de la situación es completamente diferente a la que tenemos nosotros, que venimos aguantando 4 años de fracaso en fracaso”, recordó.

Alberto Gamero pone la cara

En rueda de prensa el entrenador que asumió el reto, pero no logró sacarlo adelante en esta oportunidad, reveló razones que llevaron a ese mal resultado final.

“Cuando llegué al Cali debían tres, cuatro meses de salario. No se entrenaba; veníamos un día y cinco no”, puntualizó.

Contexto: Encartelan ciudad con amenazas a directivos de club eliminado de Liga BetPlay: estos son los pavorosos recados

“Todo eso repercute en lo que es un semestre”, dijo sobre lo que tuvieron que sortear a lo largo de los meses.

Ya resignados a lo vivido, es que pidió mirar hacia el año 2026: “Terminar de la mejor forma estos dos partidos y ver el futuro del Deportivo Cali con los nuevos inversionistas”.

