Hinchas “agreden brutalmente” a jugadores del Deportivo Cali tras perder el clásico: impactante video de desmanes

La tensión en el estadio de Palmaseca se salió de control luego de que Deportivo Cali cayera 2-0 frente al América en la fecha 16 de la liga BetPlay y en el clásico vallecaucano número 310.

Lo que comenzó como una noche de fútbol terminó envuelto en disturbios, agresiones y escenas de pánico que quedaron registradas en video y rápidamente se difundieron en redes sociales.

El partido que encendió los ánimos

El encuentro correspondiente a la fecha 16 de la Liga se mantuvo cerrado durante gran parte del compromiso, sin embargo, a los 62 minutos Cristian Barrios abrió el marcador con un remate que dejó sin reacción al arquero Alejandro Rodríguez y minutos después, Josen Escobar sentenció el encuentro ampliando la ventaja del América, silenciando a la afición local.

Tras perder el clásico, seguidores del Cali arremetieron contra futbolistas del propio equipo. | Foto: Deportivo Cali vs. América de Cali en el estadio de Palmaseca fotos José Guzmán/El País

La derrota caló hondo entre los seguidores del Cali, pues el equipo no logró reaccionar y terminó cediendo 3 puntos clave en su aspiración de mantenerse en la pelea por la clasificación a los 8.

Irrupción violenta contra los propios jugadores

La situación se volvió crítica tras el pitazo final, el portal Noti reportó y difundió un video el cual enseñó el momento exacto en que un grupo de hinchas, visiblemente alterados, se abalanzó hacia el sector donde se encontraban los jugadores suplentes del Deportivo Cali.

La frustración por el resultado terminó en agresiones físicas contra integrantes del plantel. | Foto: Composición de SEMANA con imágenes de video X @NotiCaliOficial

“Hinchas del Deportivo Cali desatan su furia y agreden brutalmente a jugadores suplentes del propio equipo”, resaltó el medio.

🚨 ¡CAOS VERDE EN CALI!

Hinchas del Deportivo Cali desatan su furia y agreden brutalmente a jugadores suplentes del propio equipo. Lo que debía ser un encuentro deportivo terminó en un escándalo de violencia, insultos y golpes que dejó en shock a los testigos.



Según versiones,… pic.twitter.com/Tu4UfeQXZy — NotiCali (@NotiCaliOficial) October 19, 2025

Tal como recoge Noti Cali, entre gritos, empujones y objetos lanzados, los aficionados expresaron su molestia, además testigos señalaría que los hinchas irrumpieron en esa zona sin control, desatando una confrontación que obligó a la intervención inmediata de la fuerza pública.

Una tensión que ya se había desbordado en la tribuna

Durante el partido, el ambiente ya había mostrado señales de tensión, en las tribunas se observaron peleas entre hinchas del cuadro azucarero, lo que obligó a la policía a ingresar para intentar contener la violencia. Las imágenes captadas muestran enfrentamientos directos y descontrol total en algunos sectores del estadio.

Incluso la presencia policial no logró calmar la situación, ya que continuaron cayendo botellas y otros elementos contundentes hacia los uniformados.

Una fuerte pelea entre hinchas se registró en el estadio de Palmaseca en Palmira, en medio del clásico entre América y Deportivo Cali. Una persona resultó herida en medio del incidente. #VocesySonidos pic.twitter.com/SrgLYyKowt — BLU Pacífico (@BLUPacifico) October 19, 2025