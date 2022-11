Video | Andrés Cadavid denunció que escolta del presidente de Águilas Doras le sacó “pistola” tras victoria del Medellín

En un partido pasado por lluvia, inundación de la cancha y un resultado inicial en contra, el Deportivo Independiente Medellín remontó contra el líder del grupo B, Águilas Doradas de Rionegro, y lo venció 2 a 1 con goles de penal de Andrés Cadavid y de Luciano Pons. El primer gol del partido lo puso Marco Pérez.

Sin embargo, la noticia tras el juego fue la grave denuncia del defensa central y capitán Andrés Cadavid, quien grabó un video mientras volvía del estadio a su casa en Bello y en el que acusó a Fernando Salazar, máximo accionista de Águilas Doradas de Rionegro, de amenazarlo después del compromiso en el Atanasio Girardot.

“¿Hasta cuando vamos a dejar que ese señor de Fernando Salazar nos quiera bravear, hermano? ¿Hasta cuándo?”, inició el video en sus redes oficiales.

Además del cruce de palabras, la denuncia se agudizó. Cadavid asegura que el escolta de Salazar buscó su arma de fuego en medio de la discusión.

“Que va a venir a amenazar después de los partidos y el escolta dizque sacando pistola, que yendo a la camioneta. No, papito, aquí no. Se está equivocando, papi, se cree bandido o qué se cree en esta época, hermano. Así no es, fútbol en paz, mi hermano. Ya a nadie se le arruga, quién se cree ese bobo. Se cree en la época de Pablo”, agregó.

SEMANA contactó a Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, quien, atónito con el hecho, prometió investigar. “Increíble esto. Se investigará”, dijo a este medio.

No es la primera vez que Salazar es noticia por agresiones. En un juego pasado con Envigado, en el que los naranjas ganaron 1-0 con gol de penal de Jesús Hernández ―que generó dudas dudas―, también la molestia de José Fernando cuando quiso reclamarle personalmente al árbitro del partido Éder Vergara, se armó la gresca.

El hecho terminó en empujones entre los involucrados e intervinieron los cuerpos técnicos de ambos equipos y policías presentes.

En otra oportunidad, fue acusado de agredir a los árbitros del VAR. “Fernando Salazar, el dueño de @AguilasDoradas, irrumpió violentamente en el sitio del VAR, los insultó y destruyó el aire acondicionado. Diego Corredor: ‘sacar un punto en una plaza hostil y difícil con 2 bravucones como el dueño y el DT de Águilas, se sentía la presión al árbitro’”(sic), escribió el periodista César Augusto Londoño a comienzos de este año.

