“Me humillé”: Hugo Rodallega se ‘regaló’ a gigante del fútbol colombiano y no lo quisieron

De momento, en el arranque de los cuadrangulares finales, son colideres del grupo B junto al Once Caldas. En la primera salida de los rojos, dieron un golpe de autoridad al vencer 1-0 a Deportes Tolima, uno de los favoritos de dicha zona.

En su primer año, estando no tan bien rodeado como ahora, los objetivos no se terminaron, logrando, no obstante, una buena gestión de la presidencia de Eduardo Méndez al inicio del año, permitió que ‘Hugol’ se juntara a otros nombres de peso y ahora sean candidatos al título.