Se conoció el posible nuevo destino de James Rodríguez: firmaría después de la Copa América

Hace un par de años, durante una transmisión en Twitch, el colombiano habló de la MLS como una gran opción para quemar sus últimos cartuchos. “No sé dónde me voy a retirar, es una buena pregunta, quisiera Estados Unidos, es un país que me gusta mucho, estaría más cerca a mi hija, que está en Miami, la cultura de allá me encanta, siempre voy en vacaciones allá”, dijo.

Esas declaraciones las complementó este año con su anuncio sobre la fecha de retiro. “Yo me quiero retirar bien. No quiero que el fútbol me deje, yo quiero dejarlo, no que el fútbol me deje a mí, así que quiero terminar en un buen momento”, afirmó en su canal oficial.