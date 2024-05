Adiós para James Rodríguez: decisión sobre su futuro en São Paulo no tiene marcha atrás

“James Rodríguez vuelve a ser bloqueado por Zubeldía y no viaja con São Paulo a Chile”, fue lo último reportado por medios de Brasil como Ge Globo , informando que para el juego del cuadro Tricolor por Copa Libertadores ante Cobresal de este miércoles, el colombiano no fue tenido en cuenta.

Dicha información, propició un ‘tufillo’ incómodo en Colombia, pues no se comprendía por qué el entrenador, aun estando el volante bien, no lo estaría teniendo en cuenta. Al parecer, las razones ya se empezaron a dilucidar y serían más graves de lo esperado.

Junto con esto, el comunicador también afirmó que el anhelo del cucuteño es emprender su vuelta al Viejo Continente, pero eso no será nada fácil y menos si no hay clubes de prestigio a los que le interese: “Él quiere regresar a Europa y seguramente encontrará espacio, pero no en un uno importante y él no se ha amañado en equipos que no son importantes”.