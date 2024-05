James Rodríguez se pronunció tras ser ‘borrado’ en São Paulo: sutil respuesta al técnico Luis Zubeldía

Para el mediocampista cucuteño no ha sido nada fácil el inicio de esta nueva era bajo las órdenes del estratega argentino. La semana pasada se perdió el debut en Copa de Brasil y tampoco fue convocado para el duelo del domingo contra Vitória por la cuarta fecha del Brasileirao.

Durante la rueda de prensa posterior al partido, Zubeldía explicó las razones de la ausencia de James y dejó claro que no lo utilizará a menos que cumpla sus exigencias a nivel físico. “Tomo decisiones en relación con lo que veo y por eso estoy aquí, para tomar decisiones. Si James no está ahí, es porque creo que otros compañeros necesitan estar (...) Tengo clara mi profesión y tengo clara mi responsabilidad”, dijo.

Desde que llegó al banquillo de São Paulo, Zubeldía ha deslizado que James no se encuentra en su mejor versión física y eso ha disparado los rumores sobre una separación que se concretaría a mitad de año, justo después de la participación del 10 en la Copa América con la Selección Colombia.

“El entrenador será juzgado por el resultado final. Hay algo que he aprendido en 15 años de profesión y es que las decisiones siempre serán basadas en lo que veo y en el conjunto... Todos son considerados, pero al final del día o antes de los partidos tengo que tomar decisiones ”, apuntó el domingo.

James responde mostrando su físico

“Así me gusta”, escribió el cucuteño en un enigmático mensaje que no pasó desapercibido para los hinchas del conjunto brasileño.

Por ahora no se conoce el posible destino de James, pues primero debe sentarse a negociar la finalización del contrato que tiene vigente hasta mediados de 2025. São Paulo no pondría mayor problema para dejarlo ir, pero no está dispuesto a pagar una indemnización como la que pidieron sus representantes en febrero.