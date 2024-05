‘Condenan’ a James Rodríguez en São Paulo: apuntan a su salida y la fecha en la que se daría

Al parecer, la ‘borrada’ de Rodríguez en el conjunto Paulista, se trataría netamente de una decisión del entrenador, quien no estaría contento con el nivel del colombiano. “Si James no está ahí es porque creo que otros compañeros necesitan estar ahí (...). Tengo clara mi profesión y tengo clara mi responsabilidad”, sumó.

Junto con esto, el comunicador también afirmó que el anhelo del cucuteño es de emprender su vuelta al viejo continente, pero eso no será nada fácil y menos, si no hay clubes de prestigio a los que le interese: “Él quiere regresar a Europa y seguramente encontrará espacio, pero no en un uno importante y él no se ha amañado en equipos que no son importantes”.