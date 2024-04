James Rodríguez le rompe el corazón a Colombia: anunció la fecha de su retiro

El 10 no escondió que su deseo es retirarse por todo lo alto. “La idea es jugar el Mundial de Estados Unidos y pensar bien las cosas. Me quiero retirar en una competición grande o en un equipo bueno, así que aprovéchenme y véanme en estos tres añitos, que quizás sean los últimos tres años . No sé todavía, estoy pensándolo bien”, respondió a un suscriptor que le preguntó hasta qué año piensa seguir jugando.

El volante cucuteño, sin embargo, pone por delante el hecho de despedirse del fútbol en buenas condiciones y no seguir jugando cuando, físicamente, no lo pueda hacer al máximo nivel. “Yo me quiero retirar bien. No quiero que el fútbol me deje, yo quiero dejarlo, no que el fútbol me deje a mí, así que quiero terminar en un buen momento”, dijo.