James se sinceró tras victoria contra España: envió decisivo mensaje a Néstor Lorenzo y sus compañeros

Y en una de sus declaraciones, envió un inesperado mensaje a todo el combinado nacional. James, después de darle la importancia a la victoria ante España, no dudó en expresar en que se trataba solo de un amistoso y que lo importante empieza en junio, haciendo referencia a la Copa América de Estados Unidos .

Más palabras de Lorenzo sobre el juego contra España

“El primer tiempo no me gustó, llegábamos tarde a las presiones y eso nos hacía correr atrás de la pelota y eso no es lo que habíamos planteado. Mejoramos en el segundo tiempo. (Victorias sobre Brasil, Alemania y ahora España) Le ganó el equipo, le ganó Colombia, le ganaron los muchachos”, señaló.