Las opciones de Colombia en el bombo 1 del Mundial 2026 tras los partidos de Croacia, Alemania y Marruecos: la pelea está reñida

Las Eliminatorias en Europa y África continúan y la pelea por un cupo al bombo 1 del Mundial 2026 está reñida. La Selección Italia va al repechaje y ya no cuenta.

William Horacio Perilla Gamboa

14 de noviembre de 2025, 11:58 p. m.
James Rodríguez celebra con Luis Díaz un gol contra Bolivia en las Eliminatorias Conmebol.
James Rodríguez celebra con Luis Díaz un gol contra Bolivia en las Eliminatorias Conmebol. | Foto: Getty Images

Todos los caminos conducen al sorteo del Mundial 2026 en Washington, Estados Unidos, donde la Selección Colombia conocerá su destino en la fase de grupos de la cita mundialista. Aún no se sabe si la ‘Tricolor’ asistirá a este evento desde el bombo 1 o 2. Todavía hay opciones y puntos para sumar en el Ranking FIFA, que podría cambiar el último lugar.

Si hay opciones, hay ilusiones. La Selección Colombia tiene posibilidades de lograrlo más allá que sean algo remotas. Semanas atrás ese tema parecía alejado y muy complicado y aunque todavía lo es, un rival como Italia ya salió de competencia debido a que ya no compite en el Ranking FIFA y sigue enfocada en no volver a fallar y clasificar lo más pronto posible a la Copa Mundo desde la repesca.

Italia está destinada a ser segunda en el grupo tras la Noruega de Erling Haaland y si clasifica, lo haría desde el repechaje y rumbo al bombo 4 para seguramente completar el ‘grupo de la muerte’. Actualmente, los italianos son novenos en el Ranking FIFA y le están cediendo su lugar al décimo, la Selección Alemania.

Selección Colombia calienta motores para los amistosos FIFA de noviembre.
Selección Colombia calienta motores para los amistosos FIFA de noviembre. | Foto: Getty Images

Esto quiere decir que las opciones de la Selección Colombia están sobre la mesa. Son nueve los equipos en el bombo 1 y se suman México, Estados Unidos y Canadá por su condición de anfitriones. Ellos serán el primer listado pensando en el sorteo en Washington, que los dejará como ‘cabezas de serie’. La ‘Tricolor’ se enfrasca en una reñida pelea con Alemania, Croacia y Marruecos.

Colombia pelea con Marruecos, Alemania y Croacia por el último lugar del bombo 1 del Mundial 2026

Tras Alemania (1713.3 puntos, décimo), están Croacia (1710.15, 11°) y Marruecos (1710.11, 12°). Ahí sigue la Selección Colombia con 1695.72 de puntaje. Los alemanes están cerca de asegurar su presencia en el Mundial 2026 y croatas y marroquíes ya están en la lista definitiva de la Copa Mundo.

YouTube video player

Hay una cosa muy clara para no descolgarse de la pelea: Colombia tendrá que ganar y sobre todo golear en los amistosos contra Australia y Nueva Zelanda en Estados Unidos para escalar en el Ranking FIFA e intentar lo que parece un milagro. El empate 0-0 con Canadá en octubre pasado está pasando factura y el arco en cero más abultados resultados es la premisa de Néstor Lorenzo para dar el milagroso salto del bombo 2 al 1 y así poder evitar a las ‘potencias’ en la fase de grupos.

Mientras la Selección Colombia jugará con Nueva Zelanda en Fort Lauderdale (15 noviembre, 7:00 pm), Alemania se medirá con Eslovaquia luego de superar 2-0 a Luxemburgo para definir el primer lugar del grupo y la clasificación directa. Croacia irá con Montenegro tras vencer a Islas Feroe, mientras que Marruecos se alista para un amistoso con Uganda, tras completar las Eliminatorias de África en el primer lugar y con victoria ante Mozambique.

