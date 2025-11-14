Todos los caminos conducen al sorteo del Mundial 2026 en Washington, Estados Unidos, donde la Selección Colombia conocerá su destino en la fase de grupos de la cita mundialista. Aún no se sabe si la ‘Tricolor’ asistirá a este evento desde el bombo 1 o 2. Todavía hay opciones y puntos para sumar en el Ranking FIFA, que podría cambiar el último lugar.

Si hay opciones, hay ilusiones. La Selección Colombia tiene posibilidades de lograrlo más allá que sean algo remotas. Semanas atrás ese tema parecía alejado y muy complicado y aunque todavía lo es, un rival como Italia ya salió de competencia debido a que ya no compite en el Ranking FIFA y sigue enfocada en no volver a fallar y clasificar lo más pronto posible a la Copa Mundo desde la repesca.

Italia está destinada a ser segunda en el grupo tras la Noruega de Erling Haaland y si clasifica, lo haría desde el repechaje y rumbo al bombo 4 para seguramente completar el ‘grupo de la muerte’. Actualmente, los italianos son novenos en el Ranking FIFA y le están cediendo su lugar al décimo, la Selección Alemania.

Esto quiere decir que las opciones de la Selección Colombia están sobre la mesa. Son nueve los equipos en el bombo 1 y se suman México, Estados Unidos y Canadá por su condición de anfitriones. Ellos serán el primer listado pensando en el sorteo en Washington, que los dejará como ‘cabezas de serie’. La ‘Tricolor’ se enfrasca en una reñida pelea con Alemania, Croacia y Marruecos.

Colombia pelea con Marruecos, Alemania y Croacia por el último lugar del bombo 1 del Mundial 2026

Tras Alemania (1713.3 puntos, décimo), están Croacia (1710.15, 11°) y Marruecos (1710.11, 12°). Ahí sigue la Selección Colombia con 1695.72 de puntaje. Los alemanes están cerca de asegurar su presencia en el Mundial 2026 y croatas y marroquíes ya están en la lista definitiva de la Copa Mundo.

Hay una cosa muy clara para no descolgarse de la pelea: Colombia tendrá que ganar y sobre todo golear en los amistosos contra Australia y Nueva Zelanda en Estados Unidos para escalar en el Ranking FIFA e intentar lo que parece un milagro. El empate 0-0 con Canadá en octubre pasado está pasando factura y el arco en cero más abultados resultados es la premisa de Néstor Lorenzo para dar el milagroso salto del bombo 2 al 1 y así poder evitar a las ‘potencias’ en la fase de grupos.

