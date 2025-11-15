Para llegar de la mejor manera al Mundial 2026, la Selección Colombia debe disputar una buena cantidad de amistosos previos. Eso le permite al técnico Néstor Lorenzo encontrar variantes que le sirvan en la cita orbital.

Ahora, en pleno mes de noviembre de 2025, Colombia prepara la previa de los partidos ante Nueva Zelanda y Australia. Sin embargo, desde ya se piensa en los amistosos que La Tricolor jugará en la fecha Fifa de marzo de 2026.

Técnico de Croacia quiere enfrentar a la Selección Colombia en marzo de 2026

El pasado viernes, 14 de noviembre de 2025, Croacia aseguró su cupo al Mundial 2026. Subcampeones en 2018, y semifinalistas en 2022, Luka Modrić y sus compatriotas esperan que en United 2026 sigan deleitando al mundo.

Zlatko Dalic, técnico de la Selección de Croacia, habló en rueda de prensa luego del partido ante Islas Feroe (victoria croata 3-1). Ante los medios lo dejó claro: en marzo esperan enfrentarse con Colombia y Brasil.

“El plan es jugar contra las selecciones de Brasil y Colombia, en Orlando y Nueva York. Si nos toca Brasil en el grupo, probablemente no jugaremos un amistoso contra ellos. Pero espero que sean Brasil y Colombia”, dijo Dalic en declaraciones recogidas por AS Colombia.

Zlatko Dalic, entrenador de Croacia. | Foto: Getty Images

Croacia, entre las grandes

Croacia se une a Inglaterra y Francia en el grupo de clasificados europeos antes de la última jornada.

La derrota de Islas Feroe, tercera con 12 puntos, también otorga una plaza de repesca a la República Checa (13 puntos), que aún tiene un partido por jugar contra el modesto equipo de Gibraltar el lunes.

En Rijeka, los croatas se vieron sorprendidos en el primer cuarto de hora de juego por un gol de Geza Turi (16′).

Pero el defensa del Manchester City Josko Gvardiol igualó rápidamente (23′) antes de que Petar Musa (57′) y Nikola Vlasic (70′), quien había entrado en lugar de Luka Modric ocho minutos antes, ampliaran la ventaja.

Desde su independencia de la Federación de Yugoslavia en 1991, Croacia ha participado en seis fases finales de la Copa del Mundo. Fue finalista en 2018, derrotada por Francia, y semifinalista en 1998 (también derrotada por Francia, que sería campeona del mundo) y en 2022 (derrotada por Argentina, que se coronaría campeona).

Luka Modric jugará el Mundial 2026 con Croacia. | Foto: Getty Images

Modric, el capitán croata de 40 años y con 193 partidos, participará en su quinto Mundial. El mediocampista, elegido Balón de Oro en 2018, dejó el Real Madrid para unirse al AC Milan esta temporada.