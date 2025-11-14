Suscribirse

Eliminatorias europeas al Mundial 2026: Alemania suda frío, Países Bajos amarga a Polonia y Croacia clasifica

Alemania deberá jugar una final ante Eslovaquia, la diferencia de gol salva a Países Bajos y Croacia asegura su tiquete.

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Periodista en Semana

14 de noviembre de 2025, 10:05 p. m.
Alemania, Países Bajos y Croacia protagonizan en las eliminatorias Europeas al Mundial 2026.
Alemania, Países Bajos y Croacia protagonizan en las eliminatorias Europeas al Mundial 2026.

Este jueves, 14 de noviembre de 2025, acabó siendo una fecha fundamental en las eliminatorias europeas al Mundial 2026. Hubo tres juegos claves que marcaron el rumbo para selecciones tradicionales.

Alemania logó un importante triunfo y está con medio pie adentro del Mundial 2026. Países Bajos se repuso ante una difícil Polonia y depende de una amplia diferencia de gol. Por último, Croacia ya está clasificada a la cita orbital.

Alemania 2 - 0 Luxemburgo: panorama en el grupo A

Nick Woltemade fue el héroe de Alemania, ante Luxemburgo, en el Luxembourg Stadium. Su doblete le dio tres puntos a Die Mannschaft, que debe jugar a muerte en la última fecha para acceder al Mundial 2026.

El panorama es así: Alemania lidera el grupo A con 12 puntos, seguida por Eslovaquia, que también jugó este viernes (ganó 1-0 a Irlanda del Norte) y que igualmente tiene 12 unidades.

Alemania clasificará directa al Mundial si en la última fecha (17 de noviembre) le gana a Eslovaquia en casa o empata (pues tiene mejor diferencia de gol). Si pierde, será Eslovaquia quien vaya directo y Die Mannschaf irá a repechaje.

Alemania ganó a Luxemburgo, pero se jugará una final ante Eslovaquia.
Alemania ganó a Luxemburgo, pero se jugará una final ante Eslovaquia.

Croacia está en el Mundial 2026

Los croatas tenían una sola tarea en casa: ganar. Así lo hicieron, por 3-1 sobre Islas Feroe, con tantos de Gvardiol, Musa y Vlasic. Esos tres puntos hacen que lleguen a 19 en el grupo L, son líderes inalcanzables y ya están en el Mundial 2026.

Los focos en ese grupo están sobre la segunda casilla. ¿Quién irá a repechaje? Chequia e Islas Feroe pelean por ese ítem.

Croacia gana por 3-1 a Islas Feroe.
Croacia gana por 3-1 a Islas Feroe.

Países Bajos amargó a Polonia en Varsovia

Polonia empezó ganando 1-0, a los 43′, gracias al gol de Jakub Kaminski. Era la obligación para pelear por el primer puesto del grupo G (que da tiquete directo al Mundial). Sin embargo, la ventaja les duró muy poco.

Países Bajos salió al segundo tiempo y Depay colocó el 1-1 definitivo apenas a los 47′. Eso cambió por completo las cosas de cara a la última fecha.

A 17 puntos llegó Países Bajos tras el empate de este viernes. Tienen +19 en diferencia de gol, mientras Polonia es segunda con 14 y +6. La distancia en el ítem de desempate es tanta que prácticamente ya quedaron así distribuidos de cara al Mundial 2026.

Imagen del juego entre Países Bajos y Polonia.
Imagen del juego entre Países Bajos y Polonia.

Las eliminatorias europeas tendrán continuidad este sábado 11 de noviembre. Los focos están puestos en seleccionados como Bélgica y España.

