La princesa Alexia de los Países Bajos recientemente generó revuelo en las redes sociales por el atuendo que eligió para el Gran Premio de su país. Acompañada de sus padres, la reina Máxima y el rey Guillermo, la joven de 20 años volvió a demostrar que no le teme a romper el protocolo real.

Conocida por su carácter rebelde, su carisma y su estilo único, Alexia destacó entre sus hermanas, la princesa Amalia y la princesa Ariane. La prensa europea la ha apodado “la princesa rebelde” y a menudo la comparan con su madre por su gran parecido y su buen gusto para la moda, algo que se ha notado en varias de sus apariciones públicas.

"La princesa rebelde" | Foto: Getty Images

Para animar a Max Verstappen en el Circuito de Zandvoort, la princesa Alexia eligió un atuendo llamativo y moderno. Combinó una blusa marrón con un escote en V con un short de seda estampado. Sobre estas prendas, usó un blazer en tono cobre claro.

Completó su look con unas botas altas que hacían juego con la blusa. Como accesorios, optó por un bolso pequeño y unos lentes de sol, los cuales se integraron perfectamente con el resto de su vestimenta.

Tan pronto como se publicaron las fotos y videos de Alexia, los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar. Entre los más destacados se leían elogios como “Hermosa”, “Siempre fashion” y “Muy cool”.

"La princesa rebelde" | Foto: Getty Images

Es evidente que el buen gusto de Alexia por la moda proviene de su madre. La reina Máxima es reconocida como una de las monarcas más influyentes en el mundo de la moda en Europa, especialmente por su enfoque en el estilo circular. La reina suele repetir atuendos en sus apariciones públicas, enviando un claro mensaje a favor del cuidado del medio ambiente.

La princesa de 20 años reside en Londres, donde inicialmente se mudó para cursar una licenciatura en Ciencias e Ingeniería para el Cambio Social en la University College London (UCL). Sin embargo, la casa real confirmó en noviembre que Alexia había cambiado de carrera a ingeniería civil, sin dejar la misma universidad.

"La princesa rebelde" y su hermana en un evento de la F1 | Foto: Getty Images

Su decisión de llevar una vida más independiente y fuera del estricto protocolo real la ha puesto constantemente bajo el ojo público. Enfrentó esta presión al no saber qué estudiar después de la secundaria y, con frecuencia, es comparada con sus hermanas.

Incluso durante sus años universitarios, una de sus apariciones en una fiesta con sus compañeros, vestida con un atuendo revelador, generó controversia. Alexia misma ha admitido ante los medios neerlandeses lo difícil que es intentar tener una vida “normal”.