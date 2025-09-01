Suscribirse

Fotos | El look de Alexia en el GP de Países Bajos: la “princesa rebelde” dio otra vez de qué hablar

La princesa Alexia generó controversia en redes sociales por su ‘look’ en el evento GP de Países Bajos.

Redacción Semana
2 de septiembre de 2025, 12:25 a. m.
Familia real de Países Bajos
Familia real de Países Bajos | Foto: Getty Images

La princesa Alexia de los Países Bajos recientemente generó revuelo en las redes sociales por el atuendo que eligió para el Gran Premio de su país. Acompañada de sus padres, la reina Máxima y el rey Guillermo, la joven de 20 años volvió a demostrar que no le teme a romper el protocolo real.

Contexto: Colombiamoda 2025, la marca paisa Agua Bendita será la encargada de inaugurar la feria de moda. ¿Cuándo y dónde será la pasarela?

Conocida por su carácter rebelde, su carisma y su estilo único, Alexia destacó entre sus hermanas, la princesa Amalia y la princesa Ariane. La prensa europea la ha apodado “la princesa rebelde” y a menudo la comparan con su madre por su gran parecido y su buen gusto para la moda, algo que se ha notado en varias de sus apariciones públicas.

"La princesa rebelde"
"La princesa rebelde" | Foto: Getty Images

Para animar a Max Verstappen en el Circuito de Zandvoort, la princesa Alexia eligió un atuendo llamativo y moderno. Combinó una blusa marrón con un escote en V con un short de seda estampado. Sobre estas prendas, usó un blazer en tono cobre claro.

Completó su look con unas botas altas que hacían juego con la blusa. Como accesorios, optó por un bolso pequeño y unos lentes de sol, los cuales se integraron perfectamente con el resto de su vestimenta.

Contexto: GP de Países Bajos de la Fórmula 1: este fue el piloto ganador en una apasionante definición

Tan pronto como se publicaron las fotos y videos de Alexia, los comentarios en las redes sociales no se hicieron esperar. Entre los más destacados se leían elogios como “Hermosa”, “Siempre fashion” y “Muy cool”.

"La princesa rebelde"
"La princesa rebelde" | Foto: Getty Images

Es evidente que el buen gusto de Alexia por la moda proviene de su madre. La reina Máxima es reconocida como una de las monarcas más influyentes en el mundo de la moda en Europa, especialmente por su enfoque en el estilo circular. La reina suele repetir atuendos en sus apariciones públicas, enviando un claro mensaje a favor del cuidado del medio ambiente.

La princesa de 20 años reside en Londres, donde inicialmente se mudó para cursar una licenciatura en Ciencias e Ingeniería para el Cambio Social en la University College London (UCL). Sin embargo, la casa real confirmó en noviembre que Alexia había cambiado de carrera a ingeniería civil, sin dejar la misma universidad.

"La princesa rebelde" y su hermana en un evento de la F1
"La princesa rebelde" y su hermana en un evento de la F1 | Foto: Getty Images

Su decisión de llevar una vida más independiente y fuera del estricto protocolo real la ha puesto constantemente bajo el ojo público. Enfrentó esta presión al no saber qué estudiar después de la secundaria y, con frecuencia, es comparada con sus hermanas.

Incluso durante sus años universitarios, una de sus apariciones en una fiesta con sus compañeros, vestida con un atuendo revelador, generó controversia. Alexia misma ha admitido ante los medios neerlandeses lo difícil que es intentar tener una vida “normal”.

Contexto: Cuando la moda se viste de música: así fue la pasarela sinfónica de Punto Blanco en Colombiamoda 2025

Alexia mantiene el equilibrio entre una vida normal, de estudiantes, con sus relaciones personales y amistades en Londres, y su vida en la realeza de Países Bajos. Pero su ropa nunca deja de ser noticia.

