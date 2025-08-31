Deportes
GP de Países Bajos de la Fórmula 1: este fue el piloto ganador en una apasionante definición
Miles de seguidores de la F1 disfrutaron de una jornada atractiva.
Este domingo 31 de agosto, se llevó a cabo el Gran Premio de la Fórmula 1 de Países Bajos. El piloto australiano Oscar Jack Piastri, del McLaren, pintaba como favorito para terminar ganador.
Piastri en la previa era el máximo candidato a dominar en el GP de Países Bajos porque había ganado la pole position. El australiano defendió su lugar y, en una apasionante definición junto a Max Emilian Verstappen (Red Bull), triunfó este domingo.
OSCAR PIASTRI WINS THE DUTCH GRAND PRIX!! 🤩#F1 #DutchGP pic.twitter.com/RlnqXbHXQv— Formula 1 (@F1) August 31, 2025
En desarrollo...