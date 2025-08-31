Suscribirse

Deportes

GP de Países Bajos de la Fórmula 1: este fue el piloto ganador en una apasionante definición

Miles de seguidores de la F1 disfrutaron de una jornada atractiva.

Redacción Deportes
31 de agosto de 2025, 2:54 p. m.
GP de Países Bajos de la F1.
GP de Países Bajos de la F1. | Foto: Getty Images

Este domingo 31 de agosto, se llevó a cabo el Gran Premio de la Fórmula 1 de Países Bajos. El piloto australiano Oscar Jack Piastri, del McLaren, pintaba como favorito para terminar ganador.

Piastri en la previa era el máximo candidato a dominar en el GP de Países Bajos porque había ganado la pole position. El australiano defendió su lugar y, en una apasionante definición junto a Max Emilian Verstappen (Red Bull), triunfó este domingo.

En desarrollo...

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Terminaron? Novia de Alejandro Sanz expuso si polémica con Ivet Playà causó estragos en su noviazgo

2. Lucha contra la corrupción: esto piensan los precandidatos presidenciales del Centro Democrático

3. María Claudia Tarazona habló de la violencia “intensa” que se vive en Colombia: “Esposos que nunca volverán”

4. Sale a la luz la camiseta que usaría la Selección Colombia en el Mundial 2026: tiene un detalle especial

5. El último adiós a Valeria Afanador: así será el homenaje y las exequias este domingo 31 de agosto en Cajicá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Fórmula 1Países BajosDeportesMax VerstappenLando NorrisCarlos Sainz

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.