Casio le contestó a Shakira por su canción: “somos para toda la vida”

La cantante, compositora y bailarina colombiana, Shakira, ha sido uno de los personajes de la vida pública más mencionados de las últimas horas, luego de que se conociera su más reciente canción a dúo con el productor argentino Bizarrap, en la que lanza duras críticas y pullas a su exesposo Gerard Piqué, con quien terminó una relación de más 10 años a mediados del 2022, en medio de fuertes polémicas por supuestas infidelidades.

Cabe recordar que meses antes Shakira ya había lanzado dos canciones que tuvieron un común denominador y fue su referencia a Gerard Piqué. En ‘Te Felicito’ se puede escuchar y ver, en su videoclip, todo el proceso de descubrimiento de la infidelidad, y en ‘Monotonía’ todo el proceso de duelo y aceptación de la ruptura. Ahora, en este nuevo éxito menciona incluso hasta su pareja actual Clara Chía, a quien compara con un Twingo (vehículo popular de la marca Renault) y un reloj marca Casio.

“A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú; esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique; yo contigo ya no regreso, ni aunque me llores ni me supliques; entendí que no es culpa mía que te critiquen; yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, es uno de los apartes que se pueden escuchar en esta canción que ya completa más de 33 millones de vistas en la plataforma Youtube.

Esta canción ha tenido reacciones a favor y en contra después de su lanzamiento, puesto que mientras unos le dicen que es producto del rencor que siente por el futbolista español, otros aseguran que es un grito de liberación femenina. No obstante, los memes no se han hecho esperar e incluso una de las marcas que nombró de forma peyorativa en su letra ya le contestó por medio de sus redes sociales.

Se trata del gigante tecnológico japonés Casio, que en su cuenta de Twitter reaccionó a los millones de notificaciones que le han llegado desde el lanzamiento del nuevo éxito de la barranquillera y aprovechó para responderle a ella, recordando que sus productos son “para toda la vida”.

“Hoy tenemos bastantes notificaciones por una mención a CASIO en una canción 😜 Los (relojes y teclados) y las (calculadoras) CASIO son de y para toda la vida 😉 #Harder, #Better, #Faster, #Stronger”, se puede leer en el mensaje publicado en la red social verificada @CASIOedu que cuenta con poco más de siete mil seguidores.

La frase en cuestión por la que esta marca contestó es la que dice que “Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio”; la cual fue interpretada por sus seguidores como una comparación directa entre Shakira y Clara Chía, con el fin de darle a entender a su expareja que no fue una buena decisión dejarla por otra mujer.

Acciones de Casio se desploman en los mercados de valores

Otro de los temas mencionados en las últimas horas tuvo que ver con el seguimiento que los internautas hicieron a las acciones de Casio en los mercados internacionales de valores, puesto que mientras las de Renault se están valorizando, las de este gigante japonés no la están pasando para nada bien.

Al cierre de las operaciones en la Bolsa de Tokio, donde cotiza esta marca, sus acciones cedieron un -0,52 % y cerraron en 1.328 yenes por unidad. Durante la jornada alcanzó mínimos de 1.321, quedando por debajo de grandes competidores como Sony (0,41 %), Advantest Corp (0,23 %) y Murata Manufacturing (1,82 %).

Casio, cuya sede principal está en Tokio, registró el año pasado ventas por encima de los 1.900 millones de dólares, siendo Asia su principal mercado con 42,4 %, del cual solo Japón representa 25,3 %. A este le sigue Europa, con 18,8 %, en orden de importancia, mientras que Estados Unidos alcanza 13,5 %.