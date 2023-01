Piqué reaparece en redes tras tiradera de Shakira con Bizarrap; ‘Kun’ Agüero le respondió

Shakira sorprendió este miércoles a todos sus seguidores, y la volvió sacar del estadio después de lanzar oficialmente su última colaboración con el productor argentino Bizarrap, la cual está dedicada directamente a su separación con Gerard Piqué.

Cuando se creía que ya todo estaba dicho en Monotonía, la artista colombiana regresó a la música más incendiaria que nunca y le cantó sin tapujos al dolor, dejando claro que se sintió burlada por parte del exfutbolista. Asimismo, le dedicó algunas indirectas a Clara Chía Martí.

“A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique; yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique”, dice inicialmente la canción.

Luego, añade: “Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura; las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio. A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú”.

Tras la viralización que tuvo el tema musical, el exdefensor del Barcelona reapareció este jueves en su cuenta personal de Twitter y compartió un corto trino. Sin embargo, no hizo ninguna referencia específica a los vainazos de la barranquillera.

El español, de igual manera, aprovechó el momento para promocionar una vez más la Kings League, competición de fútbol que creó junto a varios de los streamers más famosos de habla hispana.

Shakira y Bizarrap alcanzaron las 20 millones de vistas en menos de 24 horas - Foto: Sony Music

Shakira también le tiró algunas indirectas a Clara Chía - Foto: Instagram

“Mañana a las 21:00 horas (9:00 p.m.). Chup Chup Kings League, con todos los presidentes. La vida puede ser maravillosa”, fue el mensaje que escribió el exfutbolista, que acompañó la publicación con un emoticon de payaso.

Estas declaraciones de Piqué generaron rápidamente una lluvia de reacciones en las redes sociales. Uno de los primeros en responder el trino fue Sergio el ‘Kun’ Agüero, quien hace parte de esta competición.

Cabe mencionar que muchos de los reconocidos creadores de contenido, incluido Ibai Llanos, que hacen parte de la Kings League comentaron en directo la nueva canción de Shakira y Bizarrap.

“No me esperaba que esto fuera tan ‘hardcore’, sí le tira ‘beef´’. Vaya hostias le ha pegado. Descanse en paz, Gerard Piqué. Qué es esta barbaridad, es un temazo en verdad”, manifestó el streamer español, tras escuchar la tiradera.

Ahí estaremos chup chup 😂 https://t.co/QzdfYA5hrC — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) January 12, 2023

Shakira ya había roto varios récords con 'Monotonía' - Foto: Foto: YouTube Shakira.

El video de la canción alcanzó rápidamente los 25 millones de visitas en YouTube y se convirtió en la canción número uno en tendencias musicales. Igualmente, recibió miles de comentarios en los que solo se elogia el talento de ambos artistas latinoamericanos.

Hay que recordar que Monotonía tuvo más de tres millones de reproducciones durante sus primeras 24 horas, siendo el debut femenino en solitario más grande que ha existido hasta el momento esa plataforma digital.