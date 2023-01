“¿Alguien puede pensar en los niños?”, psicólogo afirma que Milan y Sasha se llevan la peor parte con la nueva canción de Shakira

La nueva canción de Shakira junto al productor argentino Bizarrap ha llegado a niveles insospechados en los que hasta las marcas mencionadas han hecho eco de la punzante letra de dicho sencillo y han incrementado la conversación sobre la ruptura de la barranquillera y Piqué a un punto de no retorno, donde han entrado a jugar temas como la misoginia, el marketing y la salud mental, cuyos principales involucrados no serían Gerard y su nueva novia Clara Chía, sino los hijos de la colombiana y el catalán, Milan y Sasha, de 9 y 7 años respectivamente.

Tal como lo indica el psicólogo venezolano Alberto Barradas, son los dos pequeños los que se llevarían la peor parte, pues están en la mitad de una disputa de pareja que se ha vuelto mediática y cuyas frases incendiarias y acciones de respuesta sí o sí los afectarán, pues lo extraordinario de la situación se vuelve cotidiano para ellos al momento de vivir su rutina con aquella diva pop que lanzó dardos a su ex y con aquel futbolista que le habría sido infiel a su expareja.

Shakira de vacaciones en Dubai en compañía de sus hijos, Sasha y Milán. - Foto: Cuenta de Instagram: Shakira

“Muchos hablan del despecho de Shakira y todo el Marketing que obviamente está haciendo de esto. También está el tema de los niños, quizás los más olvidados de esta historia. Al parecer nadie piensa en ellos… Cada quien vive su despecho como le da la gana y como puede. El punto acá es el día de mañana los niños van a tener que lidiar con esto y obviamente no será fácil para ellos. No sé cómo son Shakira y Piqué como padres, pero sí me queda claro que acá, los niños están siendo sometidos a un estrés importante, y no solo eso, lo seguirán viviendo por mucho tiempo, ya que sus padres son famosos, y ahora, incluso, están haciendo más fama aún”, dijo el profesional a través de sus redes sociales.

Barradas no solo destaca la naturaleza de la situación, sino que da un parte de lo que se debería hacer con los chicos de ahora en adelante, pues este tema de la canción al aparecer será de largo aliento y es uno de los capítulos de esta ruptura que ya quedó en la historia de la familia, que nunca será olvidado y será complicado asumirlo y superarlo, más cuando los chicos están a punto de entrar en la preadolescencia. “Si me preguntan a mí, yo siento compasión por esos niños. Ojalá les consigan un excelente terapeuta, ya que lo van a necesitar, sin duda alguna”.

Shakira y Pique al momento de firmar su separación ante las autoridades españolas. - Foto: twitter @efenoticias

Ahora, el psicólogo no se quedó con las ganas de opinar sobre la canción de Shakira y Bizarrap, que ya cuenta con más de 51 millones de reproducciones en YouTube y es tendencia número uno en los charts de aplicaciones musicales como Spotify. Además, atinó a decir que no solo los niños necesitan un profesional para lidiar con sus emociones, dando a entender que tanto Shakira, como Piqué, debieron recurrir a psicólogos o terapeutas para evitar este tipo de revuelos mediáticos a causa de su ruptura.

Shakira y Bizarrap en su sesión # 53. - Foto: Sony Music

“En cuanto a la canción nueva, es horrible, tanto como la anterior. Habrá gente que le guste, de hecho, hay millones de personas que les gusta Bad Bunny, cuya música yo detesto. Así que entre gustos, pues cada quien escoge lo que le plazca. Por último, en esta novela algo nos queda muy claro: cuánta falta de psicólogos y de orientación se necesita en el mundo. La gente gestiona pésimo sus dolores. Lo estamos viendo en vivo, y a escala mundial”, declaró el profesional venezolano, director de Psicovivir Internacional, uno de los centros de atención psicológica on line más grandes del continente americano.