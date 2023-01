Video: Paulo Dybala se unió y celebró la ‘tiradera’ de Shakira a Piqué con dedicatoria de gol

Furor en redes y revuelo mundial es lo que ha generado la última canción de la cantante colombiana Shakira en colaboración con el artista argentino Bizarrap. El tema, que ya cuenta con más de 50 millones de reproducciones, fue dedicado a su expareja, el exfutbolista del Barcelona, Gerard Piqué.

“A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga pa’ que no pique; yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique. Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda”, dice una parte de la canción.

Luego, agrega: “Te creíste que me heriste y me volviste más dura; las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena. Yo valgo por dos de 22. Cambiaste un Ferrari por un Twingo, cambiaste un Rolex por un Casio. A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú”.

Shakira y Bizarrap. - Foto: Sony Music

La letra ha generado un sinnúmero de reacciones, incluso en el mundo del fútbol, donde varios jugadores reaccionaron a la canción. Sin embargo, unos fueron más allá y aprovecharon el momento coyuntural para celebrar de alguna forma, la ‘tiradera’ de la cantante colombiana al español.

Es el caso del volante argentino, Paulo Dybala quien este jueves en el duelo por la Coppa Italia, celebró de una manera particular el único gol del duelo entre su equipo, la Roma y el Genoa.

En el minuto 64, Dybala tomó el balón fuera del área, eludió a sus rivales con un par de amagues y la ‘mandó a guardar’ con un potente zurdazo. El gol de la ‘joya’, como es apodado este futbolista, no solo dio de qué hablar por su calidad, sino también tuvo una celebración bastante particular.

Luego de anotar, Dybala corrió a la tribuna local de los hinchas de Roma para luego sacar un gorra que llevaba el nombre de Bizarrap. Posterior a esto, el argentino hizo un curioso gesto con dedicación al artista argentino que nuevamente rompió los récords de YouTube, de la mano de Shakira.

Como era de esperarse, la celebración de Dybala desató una oleada de comentarios en las redes sociales. Además, ratificó la amistad de Bizarrap con el futbolista que recientemente ganó el Mundial Qatar 2022. De hecho, ‘Biza’ respondió a la celebración de Paulo en sus redes, y lo hizo recordando que no es la primera vez que él luce su icónica gorra.

Paulo Dybala en la celebración de su gol con la Roma. - Foto: Getty Images

Su siguiente reto

La Roma podría enfrentarse en cuartos con el Nápoles, líder de la liga italiana y que jugará su eliminatoria de octavos el martes de la próxima semana ante el Cremonese. En caso de victoria napolitana se dará ese atractivo duelo en la siguiente etapa del torneo.

También este jueves, la Fiorentina derrotó 1-0 a la Sampdoria con gol del checo Antonin Barak en un partido entre formaciones de primera y avanzó a cuartos, donde su rival será el Torino, que el miércoles había sorprendido al eliminar (1-0) al AC Milan.

Igualmente está clasificado para cuartos el Inter de Milán, que el martes ganó 2-1 al ‘segunda’ Parma en la prórroga.

Los octavos de final se completan la próxima semana. Además del Nápoles-Cremonese se disputarán otras tres eliminatorias entre equipos de primera: Atalanta-Spezia, Lazio-Bolonia y Juventus-Monza.

Resultados Coppa Italia

Martes 10 de enero

Inter de Milán 2-1 Parma (2ª)

Miércoles 11 de enero

AC Milan 0-1 Torino

Jueves 12 de enero

Fiorentina 1-0 Sampdoria

Roma 1-0 Génova

Martes 17 de enero

Nápoles - Cremonese

Jueves 19 de enero

Atalanta - La Spezia

Lazio - Bolonia

Juventus - Monza